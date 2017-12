Rasiejewski bleibt langfristig Trainer beim VfL Bochum

Hat einen Vertrag bis 2019 in Bochum bekommen: Jens Rasiejewski

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Interimscoach Jens Rasiejewski zur Dauerlösung befördert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, erhält der 42-Jährige einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2019.

"Jens Rasiejewski war bereit, in einer schwierigen Phase die Mannschaft zu übernehmen, und hat in kurzer Zeit unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, mit ihr erfolgreich zu arbeiten", sagte Sportvorstand Christian Hochstätter: "Unter seiner Führung hat sich das Team wieder stabilisiert, vor allem in der Defensive, auch aufgrund klarer Vorgaben in puncto Spielanlage."

Rasiejweski, sportlicher Leiter des VfL-Talentwerks, hatte am 10. Oktober interimsmäßig die Nachfolge des wegen Erfolglosigkeit von seinen Aufgaben entbundenen Cheftrainers Ismail Atalan angetreten. In sieben Spielen unter seiner Regie hat der VfL zehn Punkte geholt, unter Atalan waren es zuvor zehn Zähler in neun Begegnungen.

"Die Herausforderung ist seit Beginn meiner Trainertätigkeit für den VfL nicht kleiner geworden, doch die Mannschaft zieht hervorragend mit und setzt die Vorgaben immer besser um", erläutert Jens Rasiejewski: "Wir sind auf einem guten Weg, um sicheren Boden unter den Füßen bekommen."

"Es ist Teil unserer Philosophie, dass die eigenen U19-Trainer durch die enge Verzahnung zwischen dem Profi- und dem Talentwerksbereich in der Lage sein sollen, die Lizenzmannschaft zu übernehmen. Bei Jens Rasiejewski wird dieser Plan nun schneller umgesetzt, als wir uns das im Sommer noch vorgestellt hatten", so Hochstätter weiter.