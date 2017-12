Bayer-Manager reagiert auf Bailey-Gerüchte

Leon Bailey (l.) soll auch weiterhin für Bayer Leverkusen auflaufen

Die starke Form von Bayer Leverkusen geht unter anderem mit Offensivspieler Leon Bailey einher. Der Jamaikaner, der nach seinem Wechsel im Januar erst in dieser Saison richtig auf sich aufmerksam macht, hat sich Medienberichten zufolge in den Fokus des FC Chelsea geschossen. Jonas Boldt hat dazu nun Stellung bezogen.

Bayer Leverkusens Manager stellte am Freitag gegenüber dem "kicker" zweierlei klar. Zum einen gebe es "kein Angebot" für den Flügelstürmer. Zum anderen schloss er einen Verkauf kategorisch aus: "Ein Transfer kommt nicht infrage." Baileys Vertrag hat noch bis 2022 Gültigkeit.

Einem Bericht des englischen Boulevardblattes "Sun" zufolge ist der FC Chelsea bereit, im Januar umgerechnet 24 Millionen Euro an den Werksklub zu überweisen. Teil der Überlegungen sei es, Bailey direkt bis zum Ende der Saison nach Leverkusen auszuleihen.

Das Interesse des amtierenden Meisters aus England kommt dabei nicht von ungefähr: Schon vor seinem Wechsel vom KRC Genk in die Bundesliga scoutete Chelsea den 20-Jährigen. Der Linksaußen wechselte jedoch für 13,5 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen.

In dieser Spielzeit konnte sich Bailey in der Offensivreihe der Bayer-Elf vollends durchsetzen. Mit acht Scorerpunkten (vier Tore, vier Assists) hat er maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Rheinländer. Nach dem Auswärtssieg beim VfB Stuttgart hat sich Bayer Leverkusen in der Spitzengruppe der Bundesliga festgespielt und hat nunmehr 24 Zähler auf dem Konto.