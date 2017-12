Ribéry: "Für Jupp gehe ich auch in der 67. Minute"

Verstehen sich blendend: Jupp Heynckes und Franck Ribéry

Alte Liebe rostet nicht: Bayern-Star Franck Ribéry ist überglücklich, wieder von Altmeister Jupp Heynckes trainiert zu werden. Der Franzose lobt seinen Coach in höchsten Tönen.

Der sonst so aufbrausende Offensivspieler präsentiert sich unter dem zurückgekehrten Triple-Trainer ungewohnt zahm. Selbst frühzeitige Auswechslungen nimmt der Routinier klaglos hin. "Für Jupp gehe ich auch in der 67. Minute raus. Das ist kein Problem", wird Ribéry in der "Bild" zitiert. Unter Vorgänger Carlo Ancelotti hatte der 34-Jährige ein ums andere Mal ungehalten reagiert, wenn er vor dem Schlusspfiff vom Platz musste.

Besonders dankbar ist der verletzungsgeplagte Fanliebling für die verständnisvolle Art, die Heynckes bei seinem Königsklassen-Comeback an den Tag gelegt hat. "Das hat Jupp perfekt gemacht", schwärmt Ribéry, "es ist nicht einfach, wenn du nach einer langen Verletzung zurückkommst. Wir wollten keine muskulären Probleme riskieren."

Der französische Ex-Nationalspieler hebt das besondere Vertrauensverhältnis hervor. "Das Gefühl bei Jupp ist wieder wie früher. Es ist schon wieder wie 2013, Jupp kennt mich schon so lange. Er weiß genau, wie ich funktioniere, wie ich arbeite, wie meine Mentalität ist und was ich brauche", so Ribéry, der am liebsten noch länger mit dem 72-jährigen Heynckes zusammenarbeiten würde.

Auf eine mögliche Vertragsverlängerung an der Säbener Straße angesprochen, antwortet der Edeltechniker schelmisch: "Ich hoffe es. Aber dann mit Jupp!"