Romero bestätigt Wechsel nach Stuttgart

Jubelt Maximiliano Romero bald im VfB-Trikot?

Das argentinische Sturmjuwel Maximiliano Romero hat seinen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart bestätigt.

Das Talent von Vélez Sarsfield sagte dem Radiosender "La Red": "Ich werde mit meiner gesamten Familie nach Deutschland gehen." Das Angebot freue ihn für seine Familie, den Klub und sich selbst, fügte der 18-Jährige hinzu.

Romero hat in 36 Profispielen für Vélez neun Tore erzielt. Der VfB hat den Transfer bislang nicht kommentiert. Mehrere Medien hatten am Mittwoch berichtet, die Schwaben hätten ihr Angebot von acht auf zehn Millionen Euro erhöht. Damit würde der Aufsteiger so viel wie noch nie für einen Spieler bezahlen.

Mit dem Teenager wollen die Stuttgarter zur Rückrunde ihre Offensive verstärken, die mit bisher 13 Toren in 15 Saisonspielen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.