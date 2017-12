Dank Arnautovic: West Ham schockt Chelsea

Marko Arnautovic war West Hams Held des Tages

Der FC Chelsea hat in der Premier League einen Rückschlag erlitten. Nach zuvor sieben Ligaspielen ohne Niederlage unterlagen die Londoner im Stadtderby bei West Ham United 0:1 (0:1).

Der frühere Bremer Marko Arnautovic erzielte in der 6. Minute den einzigen Treffer. In den vergangenen Wochen hatte der zuvor torlose Österreicher als teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte heftig in der Kritik gestanden. Nun gelang ihm sein Premierentreffer unter dem neuen Trainer David Moyes, der erst kürzlich den Kroaten Slaven Bilic beerbt hatte.

Mit 32 Punkten bleibt der amtierende Meister Chelsea zunächst Tabellendritter. Spitzenreiter Manchester City könnte mit einem Erfolg am Sonntag im Stadtduell mit Verfolger United auf 14 Punkte davonziehen.

Vor der Partie wurde Englands Nationaltorhüter Joe Hart von Moyes überraschend ausgebootet. Stattdessen stand der Spanier Adrián zwischen den Pfosten. Zuletzt hatte Routinier Hart heftige Kritik für seine Leistung bei der 0:4-Klatsche in Everton einstecken müssen.