Darmstadt setzt Frings vor die Tür

Torsten Frings muss den SV Darmstadt 98 verlassen

Die 0:1-Niederlage gegen Erzgebirge Aue war zu viel: Der SV Darmstadt 98 hat Trainer Torsten Frings aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit am Samstag entlassen.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Darüber will der Verein "zu gegebener Zeit informieren", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Lilien. Auch Frings Co-Trainer Björn Müller muss seinen Hut nehmen.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil wir Torsten Frings fachlich und menschlich außerordentlich schätzen. Nach intensiver Analyse der aktuellen sportlichen Entwicklung sind wir aber zu der Auffassung gelangt, diesen schmerzhaften Schritt vollziehen zu müssen", sagte Darmstadt-Präsident Rüdiger Fritsch. "Wir danken Torsten und Björn ausdrücklich für ihre geleistete Arbeit. Sie haben in der vergangenen Winterpause die Mannschaft zu einem schwierigen Zeitpunkt übernommen und ihr in der Bundesliga-Rückrunde neues Leben eingehaucht."

Verkorkste Hinrunde

Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 steht zum Ende der Hinrunde in der 2. Bundesliga auf einem enttäuschenden 16. Rang und spielt gegen den Abstieg in die 3. Liga. Die Hessen sind seit dem 6. Spieltag Mitte September ohne Sieg. Die 0:1-Niederlage gegen Erzgebirge brachte das Fass bei den bis dato geduldigen Verantwortlichen offenbar zum Überlaufen. Nach der siebten Saisonniederlage hat Darmstadt nur einen Zähler Vorsprung auf Greuther Fürth und einen direkten Abstiegsplatz.

Frings hatte Darmstadt Ende Dezember 2016 in akuter Abstiegsnot übernommen und war mit den Lilien in die 2. Bundesliga gegangen. Der Saisonstart war mit vier Siegen in den ersten sechs Spielen gut gelungen, dann folgte jedoch die lange Negativserie.