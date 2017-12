Das Aus von Peter Bosz ist offenbar besiegelt

Das Aus von Peter Bosz bei Borussia Dortmund ist offenbar beschlossene Sache.

Wie verschiedene Sport-Medien berichten, wird sich der BVB nach der 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen am Sonntag offiziell vom niederländischen Coach trennen.

Nach dem Abpfiff im Signal Iduna Park verschwanden Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc nach dem 90-minütigen spielerischen Offenbarungseid in die Katakomben, um sich nach "Sport Bild"-Informationen anschließend in der Geschäftsstelle des BVB über die Entlassung des 54-Jährigen zu beraten. Im Anschluss soll es einen Krisengipfel mit dem Mannschaftsrat, bestehend aus Nuri Sahin, Kapitän Marcel Schmelzer und Marco Reus, gegeben haben, um die weiteren Schritte mit den Köpfen eines auf dem Platz hilflos wirkenden Teams zu besprechen.

Bosz zählt sich selbst an

Bosz hingegen trat sichtlich angeschlagen den Weg in die Kabine und im Anschluss zur Pressekonferenz an. Nach einem ideenlosen Auftritt der Schwarz-Gelben rang der konsternierte Trainer um die Fassung und hatte keine Antworten auf die erneut schwache Leistung seines Teams: "Das kann man alles nicht erklären", sagte Bosz zu der peinlichen Vorstellung und zählte sich damit selbst an.

"Die erste Halbzeit war die schlechteste, seit ich hier bin. Wir haben keinen Druck auf den Gegner gemacht, nur der Gegner auf uns", erklärte Bosz weiter. Dies war wohlgemerkt die Analyse eines Heimspiels von Borussia Dortmund, im September noch klarer Tabellenführer der Bundesliga, gegen den Tabellenvorletzten.

BVB hilflos: "Die Qualität hat gefehlt"

"Wir haben es versucht, aber die Qualität hat gefehlt", sagte Bosz. Er senkte den Kopf. Er hat es nicht geschafft, der Mannschaft ein taktisches Stützkorsett zu geben, ihr zumindest die richtige Einstellung zu vermitteln. Das war es wohl.

In acht Liga-Spielen ohne Sieg sind aus einstmals fünf Punkten Vorsprung auf Bayern München 13 Punkte Rückstand geworden. 23 Gegentore kassierte der BVB in den letzten zehn Bundesligapartien - Liga-Höchstwert! Bei den vergangenen 13 Pflichtspielen konnte Dortmund nur ein einziges Mal als Sieger den Platz verlassen. In der Champions League verpasste der Revierklub mit mickrigen zwei Zählern krachend den Einzug ins Achtelfinale. Die Qualifikation zur erneuten Teilnahme an der Königsklasse gerät angesichts der aktuellen Krise in Gefahr, was für Watzke und Zorc stets der erklärte Maßstab war.