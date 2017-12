Keine Tore zwischen Juventus und Inter

Sami Khedira und Juventus Turin verpassen die Tabellenführung

Juventus Turin hat im Spitzenspiel der Serie A den erhofften Heimsieg gegen Inter Mailand und damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Durch das torlose Remis der beiden Top-Klubs verteidigte Inter am Samstagabend mit nunmehr 40 Punkten die Führung und bleibt als einziges Team der italienischen Fußball-Eliteklasse nach 16 Spieltagen ungeschlagen (12 Siege, 4 Unentschieden). Mit einem Sieg gegen den AC Florenz kann SSC Neapel (38 Punkte) aber erneut die Spitze erobern.

Nach 44 Ligaspielen in Folge verpasste es Juventus erstmals, einen eigenen Treffer zu erzielen und muss sich damit weiterhin mit der Verfolgerrolle begnügen: nach dem 0:0 gegen Inter hat auch der Rekordchampion 38 Zähler auf dem Konto und bleibt Tabellen-Dritter im Rennen um den Scudetto.

Juventus war über weite Strecken der Partie die dominierende Mannschaft, in der ersten Halbzeit drückten die Norditaliener auf die Führung. In der neunten Minute klärte Inters Verteidiger Miranda gegen Ex-Bayernstürmer Mario Mandzukic auf der Torlinie, kurz vor dem Pausentee traf der Kroate per Kopf nur die Latte.

Im zweiten Spielabschnitt konnten die Alte Dame dann nicht noch einmal zulegen. Sami Khedira - bei den Gastgebern in der Startelf - verfehlte in der 68. Minte per Volley das leere Tor. Im Anschluss fehlten bei Juve die Kräfte, sodass Inter das Spiel weitesgehend kontrollieren und das Remis nach Hause schaukeln konnte.

Benedikt Höwedes fehlte Juventus erneut wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Vor acht Tagen hatte der Titelverteidiger Neapel noch besiegt und dem Rivalen die erste Saisonniederlage zugefügt.