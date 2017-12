Mintzlaff: Gespräche mit Hasenhüttl im Winter

Ralph Hasenhüttl soll noch länger bei RB Leipzig bleiben

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vom Fußball-Vizemeister RB Leipzig will die Vertragsgespräche mit Trainer Ralph Hasenhüttl zeitnah aufnehmen.

"Wir spielen jetzt die Hinrunde und setzten uns dann in Ruhe zusammen", sagte der 42-Jährige am Sonntag bei "Sky Sport News HD": "Von daher sind wir völlig im Timing und werden uns dann in der Winterpause Zeit nehmen, Gespräche zu führen."

Aktuell läuft Hasenhüttls Kontrakt noch bis 2019, einem möglichen Wechsel zu Rekordmeister Bayern München hatte der Österreicher erst Anfang Dezember öffentlich eine klare Absage erteilt. Und laut Mintzlaff spricht auch der sportliche Erfolg der Sachsen für eine weitere Zusammenarbeit.

"Das haben wir Ralph Hasenhüttl zu verdanken, aber er hat natürlich auch unfassbar tolle Möglichkeiten, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass wir mit ihm über eine Verlängerung sprechen", sagte Mintzlaff.