Nach Platzverweis: Barca schlägt Villarreal

Sergio Busquets (l.) ist mit dem FC Barcelona auf Titelkurs in Spanien

Spitzenreiter FC Barcelona hat im Titelrennen in Spanien seine kleine Schwächephase überwunden. Nach zwei Unentschieden siegte die Mannschaft von Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Villarreal 2:0 (0:0) und behauptete ihren Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem FC Valencia.

In Durchgang eins sah es allerdings noch nicht nach einem Auswärtserfolg für die Katalanen aus. Das "Gelbe U-Boot" aus Villarreal stand defensiv gut geordnet und ließ lediglich einen Kopfball-Lattentreffer von Abwehrspieler Piqué (3.) zu.

Dass Barcelona nicht gar mit 0:1 in Rückstand geriet, lag auch an Marc-André ter Stegen, der einen Volleyschuss von Bruno Soriano glänzend parierte (16.). Auch in der Folge überzeugte der Nationaltorhüter mit guten Aktionen.

Ausschlaggebend für den Sieg des Favoriten war letztlich der Platzverweis gegen Villarreal. Dani Raba hatte wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen (60.). Luis Suárez (72.) und Lionel Messi (83.) erzielten schließlich die Tore für die Katalanen.

