Medien: FC Bayern bastelt an Leno-Transfer im Winter

Wechselt Bernd Leno im Winter zum FC Bayern München?

Dem FC Bayern München drohen die Torhüter auszugehen. Zuletzt im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt stand der 36 Jahre alte ehemalige Fußball-Rentner Tom Starke im Kasten des Rekordmeisters. Deswegen strecken die Bayern ihre Fühler offenbar nach Bernd Leno von Bayern Leverkusen aus.

Laut "Bild" will der FCB den 25-jährigen Nationalkeeper am liebsten schon im Winter nach München locken. Deutschlands und Bayerns Nummer eins Manuel Neuer fällt nach seinem erneuten Fußbruch noch auf unbestimmte Zeit aus.

Mit Starke und dem eigentlichen Neuer-Vertreter Sven Ulreich, derzeit mit Adduktorenproblemen außer Gefecht, sehen sich die Bayern-Verantwortlichen für die anstehenden Aufgaben in der Champions League dem Bericht zufolge nicht gut genug aufgestellt - unabhängig davon, dass Ulreich im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain Anfang Dezember glänzte und auch sonst zuletzt sehr stabil spielte.

In Leverkusen ist das Interesse der Münchner an Leno bekannt. Bislang macht die Klub-Führung der Werkself jedoch keine Anstalten, den Stammtorwart im Winter ziehen zu lassen. Einen Tausch mit Ulreich plus eine Ablöse lehnte Bayer angeblich ebenfalls ab.

Kommt es in der kommenden Transferperiode nicht zur Einigung, so "Bild" weiter, könnte das Thema auch im Sommer heiß bleiben. Dann läuft Ulreichs Vertrag in München aus - und Leno besitzt eine Ausstiegsklausel für 18 Millionen Euro. Der Vertrag des Schlussmannes unterm Bayer-Kreuz läuft noch bis 2020.