Nach Derby-Pleite bespuckt? Skandal um Mourinho

Nach der 1:2-Pleite gegen Manchester City war es offenbar zu Tumulten rund um José Mourinho gekommen

Rund um die 1:2-Niederlage im Stadtduell gegen Manchester City soll es rund um Manchester Uniteds Teammanager José Mourinho zu einem handfesten Skandal gekommen sein.

Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, soll der Startrainer nach der bitteren Heimpleite gegen den souveränen Spitzenreiter Manchester City zunächst die Contenance verloren haben und in die Kabine der Skyblues gestürmt sein.

Laut der Zeitung "Dailymail" habe sich Mourinho lautstark über die feierwütigen Citizens aufgeregt, die deutlich hörbar in ihrer Umkleide gesungen und Musik gehört haben sollen.

Gemeinsam mit Stürmer Romelu Lukaku habe The Special One die Akteure von Manchester City aufgefordert, den Red Devils auch im Gefühl des Derbysieges respektvoller entgegenzutreten. Daraufhin soll sich ein hitziges Wortgefecht mit City-Keeper Ederson entwickelt haben, an dessen Ende Mourinho sogar vom Schlussmann bespuckt worden sein soll.

"Es wurde nur noch geschrien"

Die "Sun" zitiert einen nicht näher genannten Augenzeugen mit den Worten: "Die Leute konnten nicht glauben, was sie da gesehen haben." Der United-Teammanager soll außerdem noch mit Milch und Wasser bespritzt worden sein und anschließend den Kabinentrakt der Gäste verlassen haben. "Für ein paar Momente schien es, als gerate die Situation völlig außer Kontrolle. Es wurde nur noch herumgeschrien", zitiert das englische Boulevard-Blatt den Zeugen weiter. An den Tumulten sollen rund 20 Personen beteiligt gewesen sein.

Ob die kolportierten Vorfälle aus den Katakomben des Old Traffords noch Nachspiele haben werden, stand am frühen Montagmorgen noch nicht fest. Gut möglich, dass beide Parteien nochmal vom englischen Fußballverband dazu angehört werden.