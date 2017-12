Verwirrung um Neymar: Abflug in die Heimat

Neymar ist aus "persönlichen Gründen" in seine Heimat gereist

Superstar Neymar von Paris St. Germain ist kurzfristig nach Brasilien geflogen. Es seien "persönliche Gründe", teilte sein Management mit.

Der Radiosender "RMC Sport" vermeldete, dass der 25-Jährige am Samstagnacht aus Paris abgereist sei, nachdem er schlechte Nachrichten aus dem Familienkreis erhalten habe.

Wann Neymar, teuerster Fußballer der Welt, wieder nach Frankreich zurückkehren wird, ist offen. PSG spielt am Mittwoch in der Liga gegen Straßburg. Ohne den gesperrten Neymar hatte sich Paris am Wochenende durch ein 3:1 gegen Lille vorzeitig die Herbstmeisterschaft gesichert.