Jann-Fiete Arp verdient sich in dieser Saison seine ersten Bundesliga-Sporen

In den höchsten Tönen hat der deutsche Nationalstürmer Mario Gomez vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg über Youngster Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV gesprochen.

Die Leistung des 17-Jährigen habe den Wolfsburger Kapitän tief beeindruckt, wie er nach dem torlosen Unentschieden seiner Wölfe gegen den HSV betonte. "Das ist ein Spieler, der allen gefällt. Der Junge ist 17, das ist der Wahnsinn, wie gut der schon ist. Wenn ich daran denke, wie ich mit 17 herumgestakst bin...", zitierte der "kicker" den 32-Jährigen Gomez, der sich derzeit selbst in einer anhaltenden Formkrise befindet.

Der VfL-Torjäger leidet derzeit unter Ladehemmung, hat in der Spielzeit 2017/2018 erst einmal in zehn Bundesligapartien für Wolfsburg getroffen. Arp, der in der laufenden Saison seine ersten Einsatzzeiten im deutschen Fußball-Oberhaus bekommt, hat bereits zweimal getroffen.

Der U-Nationalspieler weiß außerdem mit einer hohen Dymanik, Beweglichkeit und Robustheit zu gefallen und versetzt nicht zum ersten Mal sogar seine Gegner ins Staunen. Mario Gomez gab dem größten Hamburger Talent der letzten Jahre einen Ratschlag mit auf den Weg: "Ich hoffe, er bleibt am Boden, dann wird er dem HSV und später auch Deutschland noch viel Freude machen."