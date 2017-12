Fink: "Verzweifeln tun wir nicht"

Thorsten Fink: "Es ist nun einmal eine Phase, wo wir die Punkte nicht holen"

Drei Tage nach dem Europacup-Aus setzte es am Sonntag mit dem 0:1 in Altach den nächsten Rückschlag. Die Wiener, die vor einer Verletzungsserie im Sommer noch gehofft hatten, ein Wort im Kampf um den Titel mitreden zu können, rutschten auf Rang sieben ab. Trainer Thorsten Fink gerät zusehends unter Druck.

23 Punkte sind der geringste Wert, den sein Team in seiner mehr als dreijährigen Amtszeit zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft auf dem Konto gehabt hat. Der Rückstand auf Spitzenreiter Sturm beträgt bereits 21 Zähler. Am Sonntag gastieren die Grazer bei der Austria, können dort mit einem Sieg aus eigener Kraft die "Winterkrone" fixieren.

Von den vergangenen acht Pflichtspielen haben die Wiener nur eines gewonnen. "Verzweifeln tun wir nicht. Aber es ist nun einmal eine Phase, wo wir die Punkte nicht holen", erklärte Fink. "Wir sind natürlich unter Druck. Aber wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns auf den Gegner einzustellen, nicht nur einen Tag. Es ist schwierig, wenn man nur einen Tag zur Vorbereitung hat."

Erst am Donnerstag hatte sich die Austria mit einem 0:0 gegen AEK Athen aus dem Europacup verabschiedet. Durch die vielen zusätzlichen Matches seien einige Spieler an ihre körperlichen Grenzen gestoßen. Am Sonntag etwa fiel Tarkan Serbest wegen muskulärer Problemen aus. "Man hat auch gesehen, dass in den entscheidenden Momenten ein wenig die Kraft oder Kondition fehlt", meinte Fink.

Seine persönliche Stellung im Verein sieht der Deutsche, der zuletzt auch Kritik an der Transferpolitik der Austria geäußert hatte, nach dem vierten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg nicht gefährdet. "Wenn man in der Öffentlichkeit was sagt und gewinnt dann nicht, ist es immer problematisch", sagte Fink im Sky-Interview. "Jetzt werden wir uns aber auf Sturm Graz vorbereiten eine Woche lang, und dann schauen wir weiter."

apa