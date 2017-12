FC Bayern im Losglück - PSG fordert Real

Bayern München trifft in der Champions League auf Besiktas

Losglück für den Rekordmeister: Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Besiktas. Das ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon.

Der türkische Titelträger wurde in Gruppe G mit 14 Punkten Erster vor dem FC Porto. Gegen den FC Bayern gab es in der Geschichte der Königsklasse erst zwei Partien: In der Gruppenphase gewannen die Münchner in der Saison 1997/98 unter Trainer Giovanni Trapattoni jeweils 2:0.

Der 15-malige türkische Meister hat erstmals die K.o.-Runde in der Champions League erreicht. International war bisher der Einzug ins Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister 1986/87 und des Uefa-Cups 2002/03 der größte Erfolg.

"Wir wissen, wie stark die sind. Wir haben das in den Spielen gegen Leipzig verfolgt. Es ist eine schwere Aufgabe, aber es ist okay", kommentierte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Los. "Wir freuen uns auf die außergewöhnliche Stimmung. Man sagt ja immer, dass es ein Nachteil ist, erst zu Hause zu spielen. Wir müssen es so nehmen. Es ist kein Vorteil, aber wir sind stark genug, nehmen das an und werden Gas geben."

Die Bayern haben als Zweiter in der Gruppenphase hinter Paris Saint-Germain in der Runde der letzten 16 zunächst Heimrecht.

Bayerns Mittelfeldspieler Corentin Tolisso hatte die Türken bereits vor einigen Tagen als sein Wunschlos bezeichnet. "Ich habe letztes Jahr mit Olympique Lyon bereits gegen Besiktas Istanbul gespielt. Die Atmosphäre in deren Stadion hat mir Lust auf mehr gemacht. Vor dieser verrückten Kulisse zu spielen ist fantastisch", schwärmte der 23-Jährige. "Das ist ein schönes Los, ich freue mich auf die Spiele", sagte Joshua Kimmich.

Paris Saint-Germain fordert Real Madrid

Als weitere Begegnungen steht unter anderem das Knallerspiel zwischen dem Titelverteidiger Real Madrid und der französischen Star-Truppe von PSG fest.

"Sicherlich ist Real Madrid eines der schwersten Lose, das man bekommen konnte", sagte Paris-Legionär Julian Draxler gegenüber "Sport1": "Das werden zwei sehr spannende, enge und hochklassige Spiele. Aber wir sind PSG, haben viel Selbstvertrauen und freuen uns auf die zwei Duelle. Es werden echte Topspiele."

Auch das Duell zwischen dem englischen Spitzenklub FC Chelsea und dem spanischen Tabellenführer FC Barcelona hat es in sich.

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 13./14. und 20./21. Februar statt, die Rückspiele am 6./7. sowie 13./14. März.

Die Paarungen im Überblick:

Bayern München - Besiktas

FC Chelsea - FC Barcelona

Schachtar Donezk - AS Rom

Real Madrid - Paris Saint-Germain

FC Sevilla - Manchester United

FC Porto - FC Liverpool

FC Basel - Manchester City

Juventus Turin - Tottenham Hotspur

The round of 16 #UCLdraw has been made 😍



Backing your team to progress? pic.twitter.com/v7I6dSq7Tc — ★ #UCLdraw ★ (@ChampionsLeague) 11. Dezember 2017

Der Auslosungs-Liveticker zum Nachlesen:

+++ 12:23 Uhr: Erste Reaktionen +++

+++ 12:23 Uhr: Erstes Duell seit 20 Jahren +++

+++ 12:23 Uhr: Bayern vs. Besiktas +++

Der letzte deutsche Teilnehmer wird als haushoher Favorit in das Duell mit den Schwarzen Adlern gehen. Die Türken glauben aber an ihre Außenseiterchancen und werden mit großem Mut in die direkten Duell gehen. Trainer Senol Günes weiß einige Erfahrung in seinem Team. So stehen aktuell mit Ricardo Quaresma und Pepe zwei aktuelle portugiesische Europameister im Kader.

+++ 12:20 Uhr: FC Bayern München - Besiktas Istanbul +++

Als letzte Partie wird dem deutschen Rekordmeister der Titelträger aus der türkischen SüperLig zugelost. Die Bayern können sich mit diesem Los nicht beschweren, da hat es Losfee Xabi Alonso aber gut mit seinem Ex-Klub gemeint.

+++ 12:20 Uhr: Chelsea FC - FC Barcelona +++

Noch so eine super Partie! Die Blues aus London treffen auf das spanischen Spitzenteam aus Katalonien um Lionel Messi und Co. Die beiden Teams trafen in der Vergangenheit schon mehrfach aufeinander. Auch die neue Auflage verspricht Hochspannung.

Chelsea will play Barcelona in the last 16 of the @ChampionsLeague! pic.twitter.com/V4FgLZYPBW — Chelsea FC (@ChelseaFC) 11. Dezember 2017

+++ 12:19 Uhr: Shakhtar Donezk - AS Rom +++

+++ 12:18 Uhr: Real Madrid - Paris Saint-Germain +++

Da ist das Hammerlos überhaupt! Der Titelverteidiger trifft auf die Startruppe aus Paris.

+++ 12:17 Uhr: Sevilla FC - Manchester United +++

+++ 12:16 Uhr: FC Porto - Liverpool FC +++

Jürgen Klopps Team aus Liverpool muss nach Portugal. Sie treffen auf den FC Porto aus der Leipzig-Gruppe.

+++ 12:15 Uhr: FC Basel - Manchester City +++

Was für ein Hammerlos für die Eidgenossen! Die Elf des ehemaligen Bremers Raphael Vicky trifft auf Pep Guardiolas Manchester City.

+++ 12:14 Uhr: Die erste Partie wird gezogen: Juventus - Tottenham Hotspur +++

Der italienische Serienmeister wird es mit dem Sieger der Dortmund-Gruppe zu tun bekommen.

+++ 12:11 Uhr: Auslosung beginnt +++

Zum Prozedere: Als erstes wird in wenigen Minuten ein jeweiliger Zweiter aus der Gruppenphase gezogen. Diesem wird dann ein entsprechender Gruppensieger zugelost. Teams aus einem Nationalverband dürfen noch nicht gegeneinander antreten. Welche Begegnungen am Dienstag und welche am Mittwoch stattfinden werden, wird übrigens kurz nach der Auslosung festgelegt.

+++ 12:08 Uhr: Auslosung beginnt +++

Durch das Programm wird wie gewohnt der UEFA-Funktionär Giorgio Marchetti führen. Der "Competitions Director" des europäischen Fußball-Verbandes erklärt noch einmal den heutigen Modus der Auslosung. Er begrüßt Xabi Alonso auf der Bühne. Der spanische Welt- und Europameister blickt auf eine lange Karriere in der Champions League zurück. Insgesamt stand er 119 Mal im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt auf dem Feld.

+++ 12:07 Uhr: Road to Kiew +++

Die 16 Achtelfinalisten haben alle ein gemeinsames Ziel: Das Endspiel am 26. Mai in Kiew. Doch gegen wen geht es zunächst in der ersten K.o.-Runde? In Kürze wissen wir endlich mehr.

+++ 12:04 Uhr: Teams werden vorgestellt +++

Unter den Augen vieler angereister Klub-Verantwortlicher werden die 16 Mannschaften noch einmal vorgestellt. Einfach stark, was uns schon im Achtelfinale der Champions League für Traumlose erwarten könnten. So könnte Weltfußballer Cristiano Ronaldo mit Real Madrid etwa auf Paris Saint-Germain um Superstar Neymar treffen. Nur eines von möglichen absoluten Highlight-Spielen.

+++ 12:02 Uhr: Los geht's in Nyon +++

Die offizielle Zeremonie zur Auslosung hat soeben begonnen. Als einer der Losfeen wird übrigens der ehemalige Bayern-Spieler Xabi Alonso auf die Bühne treten. Das einstige Mittelfeld-Ass gewann in seiner Karriere insgesamt zweimal die Königsklasse.

+++ 11:59 Uhr: Besiktas als Wunschgegner? +++

Von den möglichen Bayern-Gegnern scheint der türkische Meister Besiktas Istanbul das vermeintlich leichteste Los zu sein. Die Schwarzen Adler setzten sich in ihrer Gruppe aber immerhin gegen den FC Porto und RB Leipzig durch. Daneben scheint auch der Serie-A-Klub AS Rom eine lösbare Aufgabe für die Münchner zu sein. In möglichen Duellen mit einem der vier englischen Gruppensieger (Liverpool, ManCity, ManUnited und Tottenham) scheint hingegen alles offen. Gegen den FC Barcelona sowieso...

🇪🇸 Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man. City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man. United

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🇮🇹 Rom

🇹🇷 Beşiktaş



Wen wünscht ihr euch im @ChampionsLeague-Achtelfinale? Noch 1️⃣ Stunde bis zum #UCLdraw! #UCL #packmas pic.twitter.com/XQG5Tk3Gwe — FC Bayern München (@FCBayern) 11. Dezember 2017

+++ 11:58 Uhr: Die Titelfavoriten +++

Da Titelverteidiger Real Madrid in dieser Saison nicht so stark aufspielt wie in den beiden Jahren zuvor, ist das Rennen um den begehrten Henkelpott in diesem Jahr vielleicht so offen wie lange nicht. In die Favoritenrolle auf den Champions-League-Titel haben sich im bisherigen Saisonverlauf in erster Linie der FC Barcelona und Manchester City gespielt, die eine herausragende Meisterschaft in Spanien beziehungsweise England hinlegen und auch in der Königsklasse für Furore sorgten.

Daneben zählen Paris Saint-Germain und Real Madrid zu den am heißesten gehandelten Titelanwärtern. Aber auch den Bayern werden nach einem tollen Herbst unter Altmeister Jupp Heynckes mittlerweile wieder realistische Chancen eingeräumt, nach 2013 erneut die Champions League zu gewinnen.

+++ 11:54 Uhr: Wen bekommen die Bayern? +++

Mit großer Wahrscheinlichkeit bekommt es der deutsche Rekordmeister im Achtelfinale mit einem echten Schwergewicht zu tun. Aus dem Topf der Gruppensieger lauern unter anderem der FC Barcelona, Manchester City oder der FC Liverpool. Nur Paris Saint-Germain scheidet als möglicher Kontrahent aus, da Bayern und PSG schon in der Gruppenphase aufeinander trafen.

⚽️ Bayern could face:



Manchester United

Roma

Barcelona

Liverpool

Manchester City

Beşiktaş

Tottenham



🤔 Best tie would be _____#UCLdraw pic.twitter.com/XbgKtB9G4N — ★ #UCLdraw ★ (@ChampionsLeague) 11. Dezember 2017

+++ 11:51 Uhr: Gelassene Stimmung im Bayern-Lager +++

Vor der Auslosung haben sich die Bayern-Bosse betont gelassen gezeigt. Sportdirektor Hasan Salihamidzic etwa meinte selbstbewusst: "Wenn man sieht, wer Platz eins und wer Platz zwei ist, dann ist es alles egal. Wir sind auch kein leichter Gegner." Cheftrainer Jupp Heynckes meinte außerdem im Vorfeld: "Favoriten auf den Champions-League-Titel sind sicherlich andere. Aber wir gehören zum Favoritenkreis. Februar, März, April - da muss man top sein."

+++ 11:48 Uhr: Termine stehen schon fest +++

Die Achtelfinalspiele werden übrigens im kommenden Februar ausgetragen. Am 13./14. Februar werden zunächst die Hinspiele ausgetragen, bevor es nur eine Woche später zu den Entscheidungen im Rückspiel kommt. Der einzig verbliebene deutsche Vertreter, der FC Bayern München, wird als Zweiter der Gruppenphase auf jeden Fall mit einem Heimspiel beginnen.

+++ 11:45 Uhr: Die Kugeln liegen bereit +++

Herzlich willkommen zur Auslosung! Alle Blicke sind nach Nyon gerichtet, wo in altbewährter Form die Runde der letzten 16 Teams in der Champions League ausgelost wird. Welche Knallerspiele wird es geben? Welche Stars treffen im Achtelfinale aufeinander? In rund einer halben Stunde wissen wir mehr.