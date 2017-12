BVB trifft auf Bergamo, RB Leipzig zieht Hammer-Los

Die Partien im Sechzehntelfinale der Europa League stehen fest

Deutsch-italienische Festspiele im Europapokal: DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf Atalanta Bergamo, Vizemeister RB Leipzig bekommt es mit dem SSC Neapel zu tun.

Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon/Schweiz. Der BVB hat gegen den Tabellenelften der Serie A zunächst Heimrecht, Leipzig tritt beim italienischen Zweiten zuerst auswärts an.

Die beiden Bundesligisten hatten als Dritter ihrer Vorrundengruppen das Achtelfinale der Champions League verpasst.

"Gegen Atalanta haben wir bereits in der Vorbereitung gespielt. Es ist eine defensivstarke Mannschaft, die letztes Jahr Überraschungsvierter in Italien geworden ist. Das ist ein sehr attraktives Los", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Atalanta Bergamo qualifizierte sich als Gruppensieger (vier Siege, zwei Remis) der Vorrundengruppe E für die Zwischenrunde und ließ dabei namhafte Klubs wie Olympique Lyon und den FC Everton hinter sich. Gegen Everton beeindruckten die Norditaliener mit acht Toren (3:0/5:1).

SSC Neapel war in dieser Saison in der Champions League wie die Sachsen als Dritter seiner Gruppe in die Europa League abgestiegen. Gegen Manchester City, Schachtar Donezk und Feyenoord Rotterdam gab es für die Italiener vier Pleiten und nur zwei Siege.

Die Hinspiele finden am 15. Februar statt, die Rückspiele werden am 22. Februar ausgetragen.

Die Paarungen im Überblick:

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo

SSC Neapel - RB Leipzig

OGC Nizza - Lokomotive Moskau

FC Kopenhagen - Atlético Madrid

Spartak Moskau - Athletic Bilbao

AEK Athen - Dynamo Kiew

Celtic FC - Zenit St. Petersburg

Roter Stern Belgrad - ZSKA Moskau

Olympique Lyon - FC Villarreal

Real Sociedad San Sebastian - RB Salzburg

Partizan Belgrad - Viktoria Pilsen

Steaua Bukarest - Lazio Rom

Ludogorez Rasgrad - AC Mailand

FK Astana - Sporting Lissabon

Östersunds FK - FC Arsenal

Olympique Marseille - SC Braga