"Langweiliger Fußball": Van Gaal ätzt gegen Mou

Gerieten bereits in früheren Zeiten aneinander: Van Gaal (li.) und Mourinho

Zwischen 2014 und 2016 war Louis van Gaal Teammanager von Manchester United, wurde nach seiner Entlassung von José Mourinho abgelöst. Nun hat der Niederländer die Arbeit des Portugiesen analysiert und sich gar nicht begeistert von der Spielweise der Red Devils gezeigt.

Immer noch enttäuscht von seiner Entlassung vor anderthalb Jahren sagte van Gaal gegenüber dem niederländischen "Fox Sports": "Wir haben Fußball gespielt, der ziemlich in Ordnung war. Aber dieser Fußball war in England anscheinend nicht gefragt."

Dabei würde es sein Nachfolger keinesfalls besser machen. "Wenn ich jetzt nach Manchester schaue, muss ich konstatieren, dass Mourinho nicht kritisiert wird. Dabei ist sein Fußball viel langweiliger. Was da produziert wird, ist nur Defensivfußball."

"Er ist kein schrecklicher Mensch"

Er hingegen habe immer offensiv spielen lassen, betonte der 66-Jährige. "Der Beweis ist, dass sich die Gegner immer vor ihrem eigenen Tor verschanzt haben", erklärte van Gaal und fügte hinzu: "Bei Mourinho machen sie das nicht, weil er so defensiv spielen lässt."

Der Niederländer betonte jedoch, dass seine Analyse keine persönliche Abrechnung mit dem Portugiesen sei. "Er ist kein schrecklicher Mensch", sagte van Gaal: "Ich finde, er ist sympathisch."

Er habe schon in Barcelona gut mit ihm zusammengearbeitet, als Mourinho Ende der Neunziger als Co-Trainer unter dem 66-Jährigen aktiv war. "Und was er nun bei United tut, passiert eben oft im Fußball", so van Gaal.