Van Gaal spricht über Angebot von Leverkusen

Van Gaal berichtet über Angebote aus der Bundesliga und ätzt gegen José Mourinho

Louis van Gaal ist den deutschen Fußball-Fans bestens bekannt. In der Saison 2009/2010 holte der Niederländer mit dem FC Bayern München das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Eine Saison darauf musste der 66-Jährige jedoch kurz vor Ende der Spielzeit seinen Hut nehmen.

Nun hat van Gaal im niederländischen Fernsehen verraten, dass er danach ein Angebot eines anderen Klubs aus Deutschlands höchster Spielklasse vorliegen hatte. Bayer Leverkusen soll am ehemaligen FCB-Coach interessiert gewesen sein.

"Das ist ein Klub, der auf mich zugeschnitten ist, mit vielen jungen Talenten", verriet der 66-Jährige in der Sendung "De Tafel van Kees". Doch van Gaal sagte dem Werksklub ab, weil er lieber größere Klubs trainieren möchte.

Zu solchen würde er etwas überraschend auch den BVB nicht zählen, so der Niederländer weiter, der betonte: "Ich denke Dortmund ist nicht mit Bayern München zu vergleichen."

Van Gaal ätzt gegen Mourinho

Einige Jahre nach seiner Bundesliga-Zeit heuerte van Gaal schließlich bei Manchester United an. Nach seiner Entlassung im Jahr 2016 wurde er von José Mourinho abgelöst. Von der Arbeit des Portugiesen und der Spielweise der Red Devils zeigte der Niederländer sich nicht angetan.

Immer noch enttäuscht von seiner Entlassung vor anderthalb Jahren sagte van Gaal: "Wir haben Fußball gespielt, der ziemlich in Ordnung war. Aber dieser Fußball war in England anscheinend nicht gefragt."

Dabei würde es sein Nachfolger keinesfalls besser machen. "Wenn ich jetzt nach Manchester schaue, muss ich konstatieren, dass Mourinho nicht kritisiert wird. Dabei ist sein Fußball viel langweiliger. Was da produziert wird, ist nur Defensivfußball."

"Er ist kein schrecklicher Mensch"

Er hingegen habe immer offensiv spielen lassen, betonte der 66-Jährige. "Der Beweis ist, dass sich die Gegner immer vor ihrem eigenen Tor verschanzt haben", erklärte van Gaal und fügte hinzu: "Bei Mourinho machen sie das nicht, weil er so defensiv spielen lässt."

Der Niederländer betonte jedoch, dass seine Analyse keine persönliche Abrechnung mit dem Portugiesen sei. "Er ist kein schrecklicher Mensch", sagte van Gaal: "Ich finde, er ist sympathisch."

Er habe schon in Barcelona gut mit ihm zusammengearbeitet, als Mourinho Ende der Neunziger als Co-Trainer unter dem 66-Jährigen aktiv war. "Und was er nun bei United tut, passiert eben oft im Fußball", so van Gaal.