Kehrtwende? Giroud wieder beim BVB im Gespräch

Arsenals Giroud sorgt sich um sein WM-Ticket

Bereits im Sommer soll Olivier Giroud einen Wechsel vom FC Arsenal zu Borussia Dortmund angepeilt haben. Der Deal kam Gerüchten zufolge nicht zustande, da Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB blieb.

Doch nun hat sich die Situation verändert. Der Gabuner will den kriselnden Revierklub angeblich in der Winterpause verlassen. Laut dem französischen Portal "Le10Sports" sehen sich die BVB-Verantwortlichen bereits nach einem Nachfolger um und sind dabei auf Giroud gestoßen.

"Es wäre nicht gut, wenn ich nur gewechselt wäre, um gewechselt zu sein", erklärte der 31-Jährige seinen Verbleib in London im Sommer gegenüber der "L'Équipe" und gab zu: "Aber es ist sicher, dass ich mir irgendwann, vielleicht auch im Januar, Gedanken machen muss."

Seit der Verpflichtung von Alexandre Lacazette hat sich die Situation für den französischen Nationalspieler bei den Gunners nicht gerade verbessert. Giroud muss sich meistens mit der Rolle des Jokers zufrieden geben. In der Premier League stand der 31-Jährige kein einziges Mal in der Startelf. Nur in der Europa League dürfte er über die volle Distanz ran.

Giroud hat die WM "fast täglich im Hinterkopf"

Durch die wenigen Minuten auf dem Platz, sorgt sich der Franzose um seinen Platz in der Nationalmannschaft. "Ich habe die WM wöchentlich, fast schon täglich im Hinterkopf", so Giroud, der zugab: "Jedes Mal, wenn ich den Rasen betrete, dann tue ich das, um noch abgezockter zu werden und meine Chance auf die WM zu wahren."

Bevor der Stürmer eine Entscheidung trifft, will er sich mit Didier Deschamps zusammensetzen. "Was der französische Nationaltrainer mir rät, spielt ebenfalls eine Rolle. Wir werden uns unsere Optionen anschauen", erklärte Giroud und ergänzte: "Eine Leihe könnte eine Lösung sein, aber ich glaube nicht, dass Arsenal das wollen würde."

Im Juli berichteten mehrer Medien, Arsenal sei bereit, Giroud für 23 Millionen Euro ziehen zu lassen.