Altach zieht Regionalliga-Bomber hoch

Altach-Trainer Klaus Schmidt darf sich ab Jänner über Goalgetter Volkan Akyildiz in seinem Kader freuen

Volkan Akyildiz wird ab Jänner der Bundesligamannschaft des SCR Altach angehören. Die Vorarlberger ziehen den 22-jährigen Angreifer von den eigenen Amateuren hoch und statten ihn mit einem Profivertrag bis Sommer 2019 aus.

Akyildiz war erst im Juli vom VfB Hohenems zu den Rheindorfern gewechselt und hat im Herbst in der Regionalliga West in 19 Spielen 27 Tore erzielt.

Chance für den nächsten Karriereschritt

Nach der Winterpause soll der türkischstämmige Stürmer die Gelegenheit bekommen, seine Treffsicherheit auch in der höchsten Spielklasse unter Beweis zu stellen. "Die Entwicklung von Volkan in den letzten Monaten ist sehr positiv und er hat einen starken Herbstdurchgang bei den SCRA-Amateuren gespielt. Er bekommt nun die Chance für den nächsten Schritt in seiner Karriere", erklärt Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer.

Akyildiz selbst ist über seinen Aufstieg hocherfreut: "Ich bin überaus glücklich, dass ich hier in Altach die Chance bekomme, in der Bundesliga Fuß zu fassen", wird der Mittelstürmer in einer Aussendung zitiert. "Ich möchte nun alles dafür geben, um schnellstmöglich zu den ersten Einsätzen zu kommen."

