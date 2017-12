Bleibt Boateng wegen Heynckes beim FC Bayern?

Konnte seine Reservistenrolle gegen PSG verstehen: Jérôme Boateng (l.)

Im vergangenen Sommer dachte Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng über einen Abschied nach sechs Jahren beim FC Bayern München nach. Schließlich galt sein Verhältnis zu Trainer Carlo Ancelotti sowie zur Bayern-Chefetage als angespannt. Seitdem Jupp Heynckes das Ruder übernommen hat, scheinen die Gedankenspiele über einen Wechsel ins Ausland vorerst verflogen zu sein.

"Jupp Heynckes schafft gegenüber uns Spielern einen Wohlfühl-Faktor im Klub", sagte Jérôme Boateng zur "Sport Bild": "Er gibt mir das Gefühl, gebraucht zu werden, vermittelt einem Respekt." Vor allem die kommunikative Art des 72-Jährigen gefalle dem Innenverteidiger.

Heynckes sei in der Lage auch Nichtberücksichtigungen für die Startelf gut zu vermitteln. Nach mehreren Verletzungen musste Boateng beispielsweise im Champions-League-Showdown gegen Paris Saint-Germain von der Bank aus zusehen.

"Er hat Thomas (Müller, Anm. d. Red.) und mir erklärt, dass wir gegen Paris draußen bleiben mussten, um nach unseren Verletzungspausen langfristig die optimale Fitness aufzubauen." Dies sei "absolut nachvollziehbar" gewesen.

Boateng denkt in "kleinen Zielen"

Angesprochen auf ein mögliches Karriereende beim deutschen Rekordmeister entgegnete Boateng bei einem Besuch beim Fanklub "Rot-Weiß Ratzingenhöh' e.V." in Rimsting jedoch noch etwas zurückhaltend: "Vorstellen kann ich es mir, aber man weiß nie, wo der Weg im Fußball hingeht. Im Moment fühle ich mich wieder wohl in München."

Vor nicht allzu langer Zeit hatte Boateng diesen "Wohlfühl-Faktor" beim FC Bayern noch vermisst. Trotz der langen Vertragslaufzeit (Sommer 2021) befasste er sich im Sommer mit einem Wechsel ins Ausland. Vor allem Manchester United schien im Rennen gewesen zu sein.

Wenn Trainer Jupp Heynckes nach der Saison bei Bayern München aufhört, steht der Abwehrspieler wohl erneut vor einer Entscheidung. "Im Moment denke ich nur in kleinen Zielen, Schritt für Schritt", so der 29-Jährige: "Ich will fit bleiben, eine gute Rückrunde und dann die WM spielen."