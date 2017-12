Keita-Deal: RB Leipzig zahlt Millionen an Red Bull

Naby Keita wechselt für 75 Millionen Euro von Leipzig nach Liverpool

75 Millionen Euro kassiert RB Leipzig für den bereits feststehenden Transfer von Naby Keita zum FC Liverpool. Die beeindruckende Summe steht dem Vizemeister allerdings nicht komplett zur Verfügung - auch, weil Sponsor Red Bull offenbar kräftig abkassiert.

Die "Sport Bild" berichtet, dass die Leipziger einen Teil des Millionenbetrags an den österreichischen Getränkehersteller weiterreichen. Das 50-Millionen-Euro-Darlehen, das Red Bull dem Bundesligisten in den vergangenen Jahren als Starthilfe gewährte, soll so schneller zurückgezahlt werden. "Wenn wir große Einnahmen haben, können wir diese Verbindlichkeiten schneller tilgen", wird Leipzigs Geschäftsführer Olaf Mintzlaff zitiert.

Auch Keitas Ex-Klub Red Bull Salzburg profitiert von dem Wechsel des Mittelfeldspielers auf die Insel. 15 Prozent der Weiterverkaufssumme, also neun Millionen Euro, fließen nach Österreich, so "Sport Bild".

Den restlichen Betrag wollen Mintzlaff und Co. in erster Linie in die Vertragsverlängerungen mit den Leistungsträgern Marcel Sabitzer und Timo Werner stecken. Insbesondere der deutsche Nationalstürmer hat mit seinen starken Leistungen Begehrlichkeiten bei Top-Klubs geweckt. Real Madrid beschäftigt sich dem Vernehmen nach intensiv mit Werner.

Sollte Liverpool den 22-jährigen Keita in der Zukunft an einen (noch) größeren Klub verkaufen und dafür eine hohe Ablösesumme kassieren, würden die Leipziger übrigens ihrerseits ordentlich mitverdienen. Dank einer Klausel würden sie beispielsweise 20 Millionen Euro erhalten, wenn Keita die Reds für einen Betrag von 200 Millionen Euro verlässt, rechnet "Sport Bild" vor.