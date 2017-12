Kahn warnt FC Bayern: "Zu wenig Konkurrenz"

Oliver Kahn warnt vor künftigen Problemen für den FC Bayern

Oliver Kahn hat die Qualitäten von FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer in den höchsten Tönen gelobt. Zudem sprach der ehemalige Nationaltorhüter über eine mögliche Neuausrichtung des deutschen Rekordmeisters.

"Neuer vollzog den Schritt vom Torhüter zum Torspieler. Er ist der elfte Feldspieler, der auch in bedrängten Situationen anspielbar ist. Er ist mit dem rechten wie linken Fuß gleich stark und ein wichtiger Bestandteil des Aufbauspiels", schwärmte Kahn in der "Sport Bild".

Der ehemalige Torwart-Titan stimmte eine wahre Lobeshymne an. "Manuel ist die Weiterentwicklung meiner Generation, die von Torhütern wie Edwin van der Sar, Peter Schmeichel, Fabien Barthez und auch von Gianluigi Buffon geprägt wurde. Er hat sich von allen das Beste abgeschaut", so der 48-Jährige.

"Bayern hat zu wenig Konkurrenz"

Mit Blick auf die aktuelle Situation in der Bundesliga sieht Kahn zudem ein großes Problem auf die Münchner zukommen: "Der FC Bayern hat national zu wenig dauerhafte Konkurrenz. Ich habe auch kein Patentrezept. Es werden unterschiedliche Ideen und Ansätze wie beispielsweise die Abschaffung der 50+1-Regel diskutiert. Ob dadurch wieder mehr Wettbewerb in der Spitze der Bundesliga entsteht, ist schwer zu sagen."

In der Konsequenz stehe der gesamten Liga möglicherweise eine komplette Neuausrichtung bevor. "Früher oder später werden die besten europäischen Mannschaften wohl in einer Liga spielen", sagte der 86-fache Nationalspieler, der eine Rückkehr in die Bundesliga vorerst ausschloss: "Meine aktuellen Projekte lasten mich voll aus. Deshalb beschäftige ich mich momentan nicht mit Positionen im Fußballgeschäft."