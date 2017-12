Pep jetzt Sieges-Rekordhalter in drei Ligen

Pep Guardiola und Manchester City sind in England aktuell das Maß aller Dinge

Aktuell eilt Pep Guardiola mit Manchester City in der Premier League von Sieg zu Sieg. Beinahe business as usual für den Katalanen, der schon in zwei weiteren Ligen einen Fabelrekord hält.

Durch einen 2:1-Erfolg im prestigeträchtigen Manchester-Derby am Sonntag konnten die Skyblues den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger United auf beachtliche elf Punkte anwachsen lassen. Zudem stellte die Guardiola-Elf mit dem 14. Sieg in Folge einen Premier-League-Rekord auf. Zuvor hielt Arsenal diese Bestmarke.

Besonders dabei: Für den spanischen Cheftrainer ist dies bereits der dritte Sieg-Rekord in einer der größten europäischen Fußball-Ligen. Auch bei seinen vorherigen Stationen in Barcelona und München gelang dem 46-Jährigen das gleiche Kunststück.

So hält Guardiola nicht nur den La-Liga-Rekord mit 16 aufeinanderfolgenden Erfolgen in einer Spielzeit, aufgestellt mit Barca in der Saison 2010/11. Auch unter dem Bundesliga-Rekord mit 19 Siegen in Folge, der mit dem FC Bayern aus der Saison 2013/14 datiert, steht der Name des Spaniers.

City kann Geschichte schreiben

Einer Hochrechnung des englischen "Telegraphs" zufolge könnte City am Ende der aktuellen Spielzeit zudem einen neuen Punkte-Rekord in die Premier-League-Geschichtsbücher setzen. Mit dem aktuellen Punkteschnitt von 2,88 stünden die Skyblues demnach nach dem letzten Spieltag bei 109 Punkten.

Der aktuelle Rekordhalter FC Chelsea steht im Vergleich bei "mickrigen" 95 Punkten, die in der Saison 2004/05 verbucht werden konnten. Durch eine Niederlage am Mittwoch gegen den Außenseiter Swansea könnte diese Prognose allerdings schon deutlich unwahrscheinlicher werden und die aktuelle Siegesserie ein abruptes Ende finden.