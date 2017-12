Neymar nach Heimattrip wieder in Paris

Zurück im Mannschaftstraining: Superstar Neymar

Der französische Fußball-Vizemeister Paris Saint-Germain kann im Ligaspiel am Samstag bei Stade Rennes wieder auf seinen Superstar Neymar zurückgreifen.

Der Brasilianer, der am Montag mit Erlaubnis des Tabellenführers aus "persönlichen Gründen" in seine Heimat gereist war, ist am Mittwoch in die französische Hauptstadt zurückgekehrt. Am Donnerstag soll der 25-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, teilte PSG via Twitter mit.

Im Achtelfinale des Ligapokals bei Racing Straßburg am Mittwochabend musste der Klub von Weltmeister Julian Draxler und Nationaltorhüter Kevin Trapp noch ohne den Angreifer auskommen, der im vergangenen Sommer für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt war.

Die genauen Gründe für Neymars Reise nach Brasilien sind weiter unklar. Laut der französischen Sport-Tageszeitung "L'Équipe" ist er wegen eines Vorfalls bei seiner jüngeren Schwester Rafaela nach Brasilien gereist. In den sozialen Medien tauchten in den letzten Tagen darüber hinaus Fotos auf, die Neymar beim Zahnarzt sowie als Gast auf einer Geburtstagsfeier zeigten. Ohne den gesperrten Stürmer hatte sich Paris am Wochenende durch ein 3:1 gegen Lille vorzeitig die Herbstmeisterschaft gesichert.