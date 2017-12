Schalke erklimmt den zweiten Tabellenplatz

Drei Treffer bejubelten die Gelsenkirchener im letzten Heimspiel des Jahres

Die Unbesiegbaren von Schalke 04 sind auf dem besten Weg zurück in den Europapokal. Die Königsblauen bezwangen den FC Augsburg mit 3:2 (1:0) und kletterten auf den zweiten Tabellenplatz.

Den schon seit zehn Bundesligaspielen ungeschlagenen Gelsenkirchenern winkt nach einem Jahr ohne internationalen Fußball damit sogar wieder die Champions League.

Der vermeintliche Fehleinkauf Franco Di Santo mit einem Hackentrick (44.) kurz vor und Torjäger Guido Burgstaller mit seinem 20. Pflichtspieltreffer des Jahres (47.) kurz nach der Pause sowie Daniel Caligiuri (83., Foulelfmeter) sicherten den Schalkern nach drei Remis wieder einen Dreier.

Caiuby gelang das Anschlusstor (64.), per Foulelfmeter nach Videobeweis glich Michael Gregoritsch (79.) sogar zwischenzeitlich aus. Die erst zweite Niederlage in den letzten sieben Spielen warf die bisherige Überraschungsmannschaft Augsburg auf den neunten Rang zurück.

"Es war eine ganz knifflige Aufgabe", sagte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel: "Es ist besser, als auf Platz drei zu stehen. Eine sehr schöne Momentaufnahme, die zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Di Santo mit coolem Hacken-Tor

Am Ende einer sehr zähen ersten Halbzeit nutzte Di Santo nutzte Hereingabe von Amine Harit und lenkte den Ball spektakulär mit der Hacke ins Tor. Für den Argentinier, im Sommer 2015 für sechs Millionen Euro verpflichtet, war es erst der vierte Bundesligatreffer für Schalke. Burgstaller, der nach einer Ecke von Bastian Oczipka und einer Kopfballverlängerung von Naldo traf, ist dagegen der Torschütze vom Dienst: Seit er im Januar vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg für 1,5 Millionen Euro kam, war der Österreicher im Schnitt fast in jedem zweiten Spiel erfolgreich - 20 Treffer in 42 Pflichtspielen stehen zu Buche.

Schalke musste erneut auf Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka verzichten. Der 22-Jährige laboriert noch immer an einer Stressreaktion im Unterschenkel. Ob er vor der Winterpause noch einmal zum Einsatz kommt, ist sehr fraglich. Augsburg setzte auf verstärkte Defensive. Trainer Manuel Baum bot eine Fünferkette in der Abwehr auf.

Die war schon in der vierten Minute ausgespielt: Nach einer Hereingabe von Guido Burgstaller schaffte es Weston McKennie aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Danach stabilisierte sich der Augsburger Defensivverbund, und die Schalker suchten mühselig nach einer Lücke. Goretzkas Dynamik fehlte ebenso wie die Präzision im Zuspiel in die Spitze, vor allem aber jegliches Tempo.

Schalke wackelt im zweiten Durchgang

So entwickelte sich ein Spiel der wenig unterhaltsamen Sorte mit fast keinen Strafraumszenen. Je länger es dauerte, desto mehr stieg die Fehlpassquote auf beiden Seiten. So unansehnlich die Partie auch war, so spektakulär war der Führungstor: Harit setzte sich auf der rechten Seite durch, Di Santo lenkte den Ball mit der Hacke ins Tor.

Erst nach dem 2:0 wurde Augsburg auch in der Offensive aktiv. Ja-Cheol Koo hatte gleich zweimal die Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte innerhalb weniger Sekunden an Abwehrspieler Matija Nastasic und Torwart Ralf Fährmann (54.). Nach Caiubys Kopfballtreffer gerieten die Gastgeber plötzlich ins Stolpern.