Osnabrück gegen Karlsruhe fällt ins Wasser

Der Platz an der Bremer Brücke ist unbespielbar

Das für Freitagabend geplante Spiel der 3. Fußball-Liga zwischen dem VfL Osnabrück und dem Karlsruher SC ist wegen der Wettervorhersage abgesagt worden.

Der Platz im Stadion an der Bremer Brücke ist wegen anhaltender Niederschläge nicht bespielbar. Kurz vor der Winterpause ist der Rasen in desolatem Zustand. Wie der Verein mitteilte, seien reguläre Spielbedingungen nicht zu gewährleisten.

Im Vorfeld der Partie hatte Osnabrücks Trainer Daniel Thioune gehofft, die Heimserie von zuletzt drei Seigen in Folge ausbauen zu können und sich so mit einem positiven Erlebnis in die Weihnachtstage zu verabschieden. Daraus wird allerdings nichts - die Partie fällt ins Wasser.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.