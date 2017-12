Donis fällt beim VfB bis zur Rückrunde aus

Steht dem VfB nicht zur Verfügung: Anastasios Donis

Der VfB Stuttgart muss in den beiden letzten Pflichtspielen dieses Jahres auf Anastasios Donis verzichten. Der Grieche fällt nach Angaben des Vereins wegen eines Faserrisses in der Gesäßmuskulatur, die er sich in der ersten Halbzeit der Begegnung am Mittwoch bei 1899 Hoffenheim (0:1) zugezogen hatte, voraussichtlich drei Wochen aus.

Donis fehlt damit am letzten Vorrundenspieltag der Bundesliga gegen Bayern München sowie in der kommenden Woche im Pokalspiel bei Mainz 05. Auch der Einsatz von Chadrac Akolo für diese beiden Begegnungen ist gefährdet. Der Kongolese erlitt in Hoffenheim bei einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler Kevin Vogt eine Rippenprellung.