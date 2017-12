US-Fußballer des Jahres! BVB-Star wird ausgezeichnet

Christian Pulisic ist vom US-Verband ausgezeichnet worden

Christian Pulisic vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist in seinem Heimatland USA ausgezeichnet worden. Der Youngster wurde zum Spieler des Jahres der USA gewählt.

Das gab der Fußballverband der USA am Donnerstag bekannt. Der 19-jährige Offensivmann von Borussia Dortmund hat bereits 19 A-Länderspiele für die Vereinigten Staaten absolviert und in diesem Jahr auch beim BVB den Durchbruch geschafft.

Unter seinen Coaches Thomas Tuchel, Peter Bosz und Peter Stöger bringt er es bereits auf 70 Pflichtspieleinsätze für die Schwarz-Gelben.

Der beidfüßige Außenstürmer begeistert sowohl in der Bundesliga als auch in seinem Heimatland mit schnellen Tempodribblings und Flankenläufen. Beim BVB ist der Teenager längst Stammspieler und hat in dieser Spielzeit 15 der 16 Ligaspiele der Borussen bestritten.

Der US-Boy selbst äußerte sich nach der Auszeichnung via Twitter und bedankte sich: "Ich bin sehr dankbar für diese Wahl und bedanke mich bei allen, die mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt haben. Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und freue mich riesig auf das, was in Zukunft kommt."