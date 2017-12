Hinrundenaus? Robben fehlt wohl gegen BVB

Arjen Robben (l.) wird voraussichtlich gegen Borussia Dortmund fehlen

Gegen den RSC Anderlecht in der Champions League zog sich Bayern Münchens Arjen Robben eine Verletzung zu. Seither fehlt der 33-Jährige und kuriert eine Entzündung am Ischias-Nerv aus. Dass der Niederländer noch in diesem Jahr wieder zurückkehren kann, ist nicht abzusehen.

Robben will einem Bericht der "Bild" zufolge selbst auf eine schnelle Rückkehr verzichten. Er möchte kein unnötiges Risiko eingehen und dafür zur Rückrundenvorbereitung in Katar (ab 2. Januar) wieder voll belastbar sein. Derzeit arbeitet er im Einzeltraining beim FC Bayern.

Somit fehlt Robben sowohl am 17. Spieltag beim VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) als auch beim Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund (20.12., 20:45 Uhr).

Trainer Jupp Heynckes hofft nun, dass Robben im neuen Jahr wieder fit ist: "Dann habe ich mehr Alternativen", so der 72-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln.

Auf der Bayern-Außenbahn kehrte immerhin Franck Ribéry zuletzt zurück. Der Franzose wird von Heynckes jedoch nur behutsam eingesetzt, um "weitere Verletzungen zu vermeiden".