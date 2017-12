Bayerns Sanches: Leih-Ende, oder doch nicht?

Renato Sanches macht bei Swansea eine unglückliche Figur

Verwirrung um Renato Sanches vom FC Bayern München. Laut einem Bericht des portugiesischen Portals "Maisfutebol" soll der zur Zeit an Swansea City im Winter zurückgeholt werden, weil er beim Premier-League-Klub kaum Fuß fassen konnte. Doch FCB-Coach Jupp Heynckes hat nun klargestellt, dass wohl nichts an den Gerüchten dran ist.

"In den letzten Wochen habe ich mit Hasan Salihamidzic gesprochen, dass man sich um die Leihspieler kümmern müsste. Gnabry in Hoffenheim, Sanches in Swansea", erklärte der 72-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart.

"Ich gehe davon aus, dass er mit ihm telefoniert hat", so Heynckes weiter: "Aber es ist überhaupt nicht darüber gesprochen worden, ihn wieder zurückzuholen. Das ist etwas, das mich überrascht."

Allerdings gab der Trainer zu, dass der 20-jährige portugiesische Nationalspieler "unzufrieden" bei seinem Leih-Klub sei. "Ich kenne ja die portugiesische Seele - da muss man sich kümmern", verriet der Trainer. "Das sind Jungs, die muss man an die Hand nehmen und führen. Und dann funktionieren sie auch", gab der 72-Jährige die Stoßrichtung vor und lobte: "Ich halte ihn für ein großes Talent. Aber Talent ist das eine, tägliche Arbeit ist das andere."

Swansea-Coach: Sanches hat "in keinem seiner Auftritte sein Talent gezeigt"

Sanches machte in der laufenden Hinrunde im englischen Oberhaus lediglich neun Spiele. Zuletzt war er nur noch Reservist und stand nicht einmal mehr im Kader. In den englischen Medien steht der Portugiese deshalb am Pranger. Er spiele unmotiviert und sei völlig außer Form.

Paul Clement äußerte ebenfalls öffentlich Kritik. "In keinem seiner Auftritte in diesem Jahr hat er sein Talent gezeigt", sagte der Coach des Schlusslichts der Premier League und fügte an: "Ihm fehlt das Selbstvertrauen."

Im vergangenen Sommer war Sanches für eine Gebühr von 8,5 Millionen Euro an die Waliser verliehen worden. Aber weder Swansea noch Bayern München dürften mit dem bisherigen Verlauf der Leihe zufrieden sein.