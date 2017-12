Medien: Bayern will Sanches-Leihe beenden

Renato Sanches macht bei Swansea eine unglückliche Figur

Der FC Bayern München plant eine vorzeitige Beendigung der Leihe von Renato Sanches. Das berichtet das portugiesische Portal "Maisfutebol". Grund: Der Mittelfeldakteur kann auch beim Premier-League-Verein Swansea City kaum Fuß fassen.

Der 20-Jährige machte in der laufenden Hinrunde im englischen Oberhaus lediglich neun Spiele. Zuletzt war er nur noch Reservist und stand nicht einmal mehr im Kader.

In den englischen Medien steht der Portugiese deshalb am Pranger. Er spiele unmotiviert und sei völlig außer Form.

Paul Clement äußerte ebenfalls öffentlich Kritik. "In keinem seiner Auftritte in diesem Jahr hat er sein Talent gezeigt", sagte der Coach des Schlusslichts der Premier League und fügte an: "Ihm fehlt das Selbstvertrauen."

Im vergangenen Sommer war Sanches für eine Gebühr von 8,5 Millionen Euro an die Waliser verliehen worden. Aber weder Swansea noch Bayern München dürften mit dem Verlauf der Leihe zufrieden sein. Sanches kann die von den Münchnern erhoffte Spielpraxis nicht sammeln und keine weiteren Schritte in seiner Entwicklung machen.

Keine Chance auf weitere Leihe

Deshalb haben sich die beiden Vereine jetzt offenbar auf ein vorzeitiges Ende geeinigt. Laut "Maisfutebol" fehlen nur noch letzte Details und der konkrete Zeitpunkt der Rückkehr nach München.

Diese Rückkehr würde auch bedeuten, dass Sanches für die zweite Saisonhälfte beim deutschen Rekordmeister bleiben müsste. Die Regularien verbieten es, dass ein Spieler im Laufe einer Spielzeit für mehr als zwei Vereine aufläuft.

Der Youngster hatte neben den Premier-League-Spielen im Dress von Swansea auch für den FC Bayern im Supercup mitgewirkt.