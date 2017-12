Ansgar Brinkmann geht ins Dschungelcamp

Ansgar Brinkmann geht wohl in den australischen Dschungel

Der ehemalige Fußball-Profi Ansgar Brinkmann geht offenbar ab dem 19. Januar 2018 in das australische Dschungelcamp des TV-Senders RTL.

Dies berichtet die "Bild". Dem "Reviersport" sagte der 48-Jährige am Freitag: "Ob ich dabei bin? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal, was ich in zwei Stunden mache." Brinkmanns Zusatz: "Mehr sage ich dazu nicht."

Brinkmann, der "weiße Brasilianer genannt, absolvierte 59 Bundesligaspiele und 316 Partien in der 2. Liga. Brinkmann stand unter anderem bei Arminia Bielefeld, Preußen Münster, Eintracht Frankfurt, VfL Osnabrück und Dynamo Dresden unter Vertrag.

Die zwölf Dschungelcamp-Teilnehmer müssen sich an eine vertraglich fixierte Verschwiegenheitsklausel halten. Nur RTL darf die zwölf Kandidaten offiziell vorstellen, dies soll angeblich in Kürze geschehen. Die Teilnehmer sollen Gagen zwischen 40.000 und 200.000 Euro erhalten.