SVM und WAC wollen ran an den Winterspeck

Für wen gibt's etwas zu beißen?

Für den SV Mattersburg und den WAC bietet sich am Samstag im Pappelstadion (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) die Gelegenheit, mit einem ordentlichen "Winterspeck" an Punkten in die Weihnachtspause zu gehen. Die Burgenländer hätten bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage St. Pöltens gegen Rapid 14 Zähler Vorsprung auf den letzten Rang, der Polster der Kärntner könnte im Idealfall auf bis zu zwölf Punkte anwachsen.

Dennoch wird der Kampf gegen den Relegationsplatz vor Weihnachten nicht entschieden sein, betonte SVM-Trainer Gerald Baumgartner. "Wir würden mit einem sehr guten Gefühl in die Winterpause gehen, müssen uns aber auch im Frühjahr in jedem Match beweisen. Es sind noch viele Runden zu spielen, und wir haben ja selbst gezeigt, wie viel man im Frühjahr aufholen kann."

Mattersburg überwinterte im vergangenen Winter vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt als Letzter und beendete die Saison schließlich an der siebenten Stelle. Alleine auf Absteiger Ried machten die Burgenländer im Frühjahr 14 Zähler gut.

Dieses Beispiel zeigt laut WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger, dass man dem momentanen Tabellenstand nicht allzu viel Bedeutung beimessen sollte. "Es ist eine wichtige Partie, aber keine richtungsweisende", meinte der Ex-Teamspieler.

Seine Mannschaft tankte zuletzt mit dem Remis gegen Red Bull Salzburg Selbstvertrauen und hat sich auch für den Auftritt im Pappelstadion viel vorgenommen. "Wir müssen noch einmal alles mobilisieren, denn es wird ein intensives Spiel werden, wenn es um Zweikämpfe und zweite Bälle geht", vermutete Pfeifenberger.

Auch Baumgartner kann auf ein vorwöchiges Erfolgserlebnis - das 2:2 bei Rapid - verweisen und ist auf ein kräfteraubendes Duell auf Augenhöhe eingestellt. "Der WAC ist ein unangenehmer Gegner, von der Qualität her ähnlich stark wie wir. Wir müssen sehr fokussiert und zweikampfstark sein", erklärte der Mattersburg-Trainer.

