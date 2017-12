Medien: Spanien droht WM-Ausschluss

Müssen Morata, Pique und Co. tatsächlich um die WM bangen?

Der Fußball-Weltverband FIFA droht offenbar dem spanischen Verband RFEF mit dem Ausschluss vom WM-Turnier 2018 in Russland. Es geht um mögliche politische Einflussnahme bei den Verbands-Präsidentschaftswahlen. Dies berichten verschiedene spanische Medien übereinstimmend.

Die FIFA schreibt in den Regularien totale Unabhängigkeit der Verbände von der Politik vor. Die FIFA hat angeblich den Verband in einem Schreiben eindringlich darauf hingewiesen, die Verbands-Unabhängigkeit zu wahren, um nicht den WM-Ausschluss zu riskieren.

Der RFEF wird interimsweise von Präsident Juan Luis Larrea seit vergangenem Juli geführt, der langjährige Verbands-Chef Angel Maria Villar musste nach Korruptionsanschuldigungen seinen Rücktritt erklären.

Vonseiten des spanischen Verbandes wurden die Medienberichte zurückgewiesen. Man habe das Ticket zur WM-Endrunde sportlich erkämpft und werde in Russland an den Start gehen, hieß es. Die Furia Roja trifft in der Gruppe B auf Europameister Portugal, Marokko und Iran.