Hasenhüttl appelliert an sein Team

Ralph Hasenhüttl appellierte an seine Mannschaft

Vor dem letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen Hertha BSC am Sonntag hat Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl an seine Mannschaft appelliert, effektiver zu spielen.

Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg komme es darauf an, "nicht viel Kraft aufwenden zu müssen, einen Rückstand aufzuholen. Idealerweise geht man auch mal in Führung und kann es dann verwalten", sagte der Österreicher. "Wir müssen die Situationen in der Box besser ausspielen. Dabei sind nicht nur die Passgeber wichtig, sondern auch die Stürmer, die die Laufwege besser absolvieren müssen."

Allerdings warnte der Trainer auch vor Hertha BSC. "Berlin kommt mit viel individueller Qualität nach Leipzig. Uns erwartet eine gestandene Bundesliga-Mannschaft mit viel Speed, die es uns alles andere als leicht machen wird", meinte Hasenhüttl. "Wichtig wird es sein, dass wir unser Spiel durchsetzen und uns dann für den Aufwand auch belohnen."

Leipzig muss gegen die Hertha auf drei Leistungsträger verzichten. Emil Forsberg, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano sind nicht mit von der Partie. Spielmacher Forsberg fehlt weiterhin wegen einer Bauchmuskelzerrung. Offensivspieler Sabitzer laboriert noch an einer Schulterverletzung, und Abwehrspieler Upamecano ist wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel beim VfL Wolfsburg (1:1) gesperrt.