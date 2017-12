Hertha hofft auf "großen Wurf" - Bayer bescheiden

Hertha-Coach Dárdai und Bayer-Coach Heiko Herrlich müssen am Sonntag ran

Hertha BSC plant bei RB Leipzig mit einem besonders motivierten Davie Selke eine Überraschung. Bayer Leverkusen will derweil in Hannover seine Erfolgsserie ausbauen.

Das Thema Essen lässt Pál Dárdai auch dann nicht los, wenn der Ungar über Fußball spricht. Mit bislang 21 Punkten auf dem Konto sei sein ärgster Hunger zwar gestillt, "aber jetzt wollen wir in Leipzig noch unser Dessert abgreifen", sagte der Trainer von Hertha BSC vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (18:00 Uhr) bei RB Leipzig.

Was Dárdai meint: Ein Erfolg beim Vizemeister wäre für den Hauptstadtklub ein Bonussieg zum Ende einer mittelmäßigen Hinrunde. "Wir haben in der Zeit, in der ich hier Trainer bin, noch keine Sensation geschafft", sagte Dárdai: "Vielleicht gelingt uns ja nun in Leipzig der erste richtig große Wurf."

Dárdai weiß, dass RB durch die Doppelbelastung der letzten Wochen verwundbar ist. Vier Pflichtspiele in Folge hat der erfolgsverwöhnte Emporkömmling zuletzt nicht gewonnen. "Die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch", gab Trainer Ralph Hasenhüttl zu: "Die Mannschaft quält sich, wir müssen uns in die Winterpause retten."

RB in der Zwickmühle

Sah es vor einigen Wochen noch so aus, als könnte Leipzig sogar Rekordmeister Bayern München gefährlich werden, droht der Klub nun aus den Champions-League-Rängen zu fallen. "Vielleicht ist es sogar ganz gut, weil man dann sieht, dass ein zweiter Platz etwas Besonderes ist", sagte Hasenhüttl.

Hertha-Stürmer Davie Selke dürfte mit einer Extra-Motivation auflaufen. Bei RB kam der Torjäger in der Bundesliga kaum zum Zug, im Sommer flüchtete er deshalb nach Berlin. Eine besonders emotionale Bindung zu RB hat Selke in seinen zwei Jahren in Leipzig nicht aufgebaut. "Das Privileg, dass ich bei einem Tor nicht jubele, hat sich nur Werder Bremen verdient", sagte Selke der Bild-Zeitung.

Im zweiten Sonntagsspiel will Bayer Leverkusen im Auswärtsspiel bei Hannover 96 (15:30 Uhr) seine Erfolgsserie von elf Spielen ohne Niederlage ausbauen. 96-Trainer Andre Breitenreiter nannte die Werkself deshalb die "Mannschaft der Stunde" in der Liga und attestierte Bayer-Coach Heiko Herrlich einen "herausragenden Job".

Herrlich selbst bleibt zurückhaltend. "Wir sind punktetechnisch auf einem guten Weg", sagte der ehemalige Nationalspieler, "aber es gibt genug Ansätze für Kritikpunkte, zum Beispiel die Chancenverwertung."