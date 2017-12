Watzke: Diese beiden Spieler fehlen dem BVB

Für BVB-Boss Watzke ist der Kader der Schwarzgelben "groß genug"

Bei Borussia Dortmund war in den letzten Wochen und Monaten einiges los. Nach einem furiosen Start in die Saison und dem Sprung an die Tabellenspitze stürzte der DFB-Pokalsieger ab und blamierte sich in der Champions League. In der Folge musste Trainer Peter Bosz gehen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich nun zu möglichen Winterverstärkungen geäußert, um die wacklige Defensive zu entlasten, und außerdem verraten, welche beiden Spieler er inständig vermisst.

Dass Marco Reus seit Juni mit einem Kreuzbandriss ausfällt und seit Oktober auch Lukasz Piszczek aufgrund eines Außenbandanrisses im Knie nicht mitwirken kann, sieht Watzke als ein riesiges Handicap. "Sie fehlen uns an allen Ecken und Enden", sagte der 58-Jährige gegenüber den "Ruhr Nachrichten" über die Routiniers.

Was weitere Verstärkungen angeht, zeigte sich der BVB-Boss zurückhaltend. "Der Kader ist groß genug", betonte Watzke, der sich nach Abschluss der Hinrunde mit Sportdirektor Michael Zorc und Neu-Coach Peter Stöger zusammensetzen möchte. "Vielleicht machen wir was, vielleicht nicht", sagte der Geschäftsführer.

Grundsätzlich sieht der 58-Jährige die Schwarzgelben gut gerüstet und verwies dabei auf die öffentliche Meinung: "Alle sagen, dass wir den zweit-, mindestens drittstärksten Kader der Liga haben."