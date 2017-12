WM-Gegner des DFB erneut Ostasienmeister

Südkorea hat seinen Titel verteidigt

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Titel als Ostasienmeister verteidigt.

Der WM-2018-Teilnehmer setzte sich am Samstag in Tokio gegen Gastgeber Japan mit 4:1 durch. Südkorea hatte zuvor gegen China 2:2 gespielt und gegen Nordkorea mit 1:0 gewonnen. Mit sieben Punkten lag der WM-Vierte von 2002 am Ende vor Japan (6), China (2) und Nordkorea (1).

Bei dem Turnier in Japan fand parallel zum Männer- auch ein Frauen-Turnier statt. Dort holte sich Nordkorea mit drei Siegen den Titel vor Japan, China und Südkorea. Gespielt wurde wie bei den Männern im Ligasystem ohne Endspiel.