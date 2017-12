Heynckes schwärmt: "Ulreich ist für uns Gold wert"

Der FC Bayern München siegt dank Thomas Müller und Elfer-Killer Sven Ulreich knapp in Stuttgart - und Trainer Jupp Heynckes lobt den Keeper in den höchsten Tönen. Die Stimmen zum 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0

Stefan Ruthenbeck (Interimstrainer 1. FC Köln): "Wir haben aufgrund der Zweikampfqualität im Mittelfeld und auf den Außen gewonnen. Wir haben nicht viel zugelassen, und wir wussten, dass der Gegner die Räume sucht - wir haben es geschafft, ihnen diese Räume zu nehmen. Der Sieg ist hochverdient, trotzdem ist es erst der erste Dreier. Jetzt nicht durchdrehen! Die Mannschaft hat sich belohnt für die Arbeit - nicht mehr und nicht weniger."

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir wollten das Spiel gewinnen und über Ballbesitz dominant auftreten. Wir waren zu ungenau, da hat vieles nicht gepasst. Wir haben Köln zu Kontern eingeladen und den Gegner damit aufgebaut. Es wäre nicht verdient gewesen, einen Punkt mitzunehmen. Wir müssen an der Konstanz arbeiten. Das wird die Hausaufgabe in der Winterpause sein. Ich gratuliere Köln zum verdienten Sieg."

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 2:2

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben gegen ein sehr, sehr starken Gegner gespielt. Dass es 2:2 ausgeht, ist ärgerlich, aber über 90 Minuten gesehen mehr als gerecht. Ich bin mit der Hinrunde sehr zufrieden und stolz auf das, was meine Jungs erreicht haben. Das hat uns keiner zugetraut."

Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt): "Wir haben es verdient, heute zu gewinnen. Es ist echt traurig, dass wir nur einen Punkt mitnehmen."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, das war von der Mentalität her und in vielen anderen Bereichen sehr gut. Es macht einfach Spaß. Wir glauben immer an uns und pushen uns gegenseitig. Unsere Entwicklung ist super."

Naldo (Schalke 04): "Wir haben immer an uns geglaubt. Wir sind seit elf Spielen ungeschlagen und das sieht man auch auf dem Platz. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt."

VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:1

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Das Spiel hatte alle Zutaten, es war hoch interessant, intensiv und dramatisch. Es wird immer schwieriger, das Niveau zu halten. Beide Mannschaften haben klasse gespielt, man kann nicht verstehen, dass dieser VfB nicht mehr Punkte hat. Sven Ulreich ist für uns Gold wert. Die Spieler müssen sich erholen und die Köpfe freibekommen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Borussia Dortmund nochmal zulegen können."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Das Spiel war hintenraus ein Spiegelbild der letzten Wochen. Wir sind immer nah dran, haben aber wenig geholt. Kein Vorwuf an Chadrac Akolo, wenn man Verantwortung übernimmt, kann das passieren. Wir haben insgesamt ein fantastisches Jahr 2017 gehabt und gehen nun mit einer schwierigen Situation in die Rückrunde. Dem stellen wir uns aber ab dem 13. Januar."

Holger Badstuber (VfB Stuttgart): "Wir verteidigen gut, hängen uns rein und ackern. Dann machen wir einfach die Dinger nicht. In der letzten Minute einen Elfmeter zu bekommen, ist geil. Schade, dass er nicht rein ging.

Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart): "Wir müssen unsere Qualität abrufen, dann bleiben wir auch in der Liga. Das ist das Ziel."

FC Augsburg - SC Freiburg 3:3

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir hatten eine richtig gute Anfangsphase, mussten das 2:0 machen. Mit dem Ausgleich kamen wir nicht mehr richtig an die zweiten Bälle. Die Situation mit dem Videobeweis - der Schiedsrichter hat da alles richtig gemacht, es war ein klares Handspiel. Durch die Emotionen haben wir uns aber rausbringen lassen. Mit den 24 Punkten können wir richtig gut leben, ich bin sehr stolz auf die Jungs, die ganze FCA-Familie. Aber man hat auch gesehen, dass wir das ein oder andere verbessern müssen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Augsburg hat stark angefangen, uns zugepresst. Wir hatten nicht die Mittel, um deren Raute zu umspielen. Nach dem 1:1 haben wir ein richtig tolles Spiel gemacht, schade, dass wir dann die Konter nicht besser ausspielen. Dass es 3:3 ausgeht, ist bitter für uns, aber ich habe keine Lust, der Mannschaft Vorwürfe zu machen, weil sie alles abgelaufen hat. Stinken tut es mir ein bisschen, aber nicht so wahnsinnig."

Werder Bremen - FSV Mainz 05 2:2

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Das war ein bitteres Ende und in der Gesamtheit ein glücklicher Punkt für Mainz. Wir haben in der Pause besprochen, dass wir aktiv bleiben müssen, aber das Verteidigen nach vorne ist nicht mehr so zustande gekommen. Das tut richtig weh heute. Aber wir sind in einer Ausgangsposition, aus der wir die Liga halten werden."

Frank Baumann (Geschäftsführer Werder Bremen): "Die Enttäuschung ist groß. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation. Der Relegationsplatz ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben."

Ishak Belfodil (Werder Bremen): "Mein erstes Tor in der Bundesliga zu machen, war ein tolles Gefühl. Das Ergebnis ist aber enttäuschend."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Die erste Halbzeit war nicht gut. Spätestens nach dem 0:2 hatten wir keinen Zugriff mehr, da hat man gemerkt, dass der Kopf in so einem Spiel eine Rolle spielt. Hinten raus haben wir aber eine großartige Moral gezeigt und glücklich einen Punkt mitgenommen. Das ist extrem wichtig vor der Winterpause."

Rouven Schröder (Manager FSV Mainz 05): "Wir müssen sehr, sehr selbstkritisch sein, was das Spiel heute betrifft. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen."

Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 3:1

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Die Mannschaft hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in dieser Zusammenstellung. Natürlich waren ein, zwei Wackler dabei. Die jungen Spieler im Zentrum haben das überragend gemacht. Dass nicht alles aufgeht, ist vollkommen normal. Ich bin mit der Hinrunde sehr zufrieden, wir sind voll dabei. In der Rückrunde müssen wir aber noch konstanter werden."

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Wenn wir das 2:0 machen, haben wir vielleicht Ruhe. Aber dann kommt das Gegentor und wir werden unruhig. Dann haben wir es nicht mehr geschafft, uns Chancen herauszuspielen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Normalerweise plätschert es dann dahin und endet 1:1 oder womöglich in einem Sieg für Hamburg."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Nach dem Spiel überwiegt der Ärger. Ich kann es nicht mehr hören, dass wir irgendetwas gut machen. Wir haben 15 Punkte, das ist viel zu wenig. Wir machen einfachste Fehler. Wenn wir das nicht abstellen, wird es unheimlich schwer, überhaupt durch die Saison zu kommen."

André Hahn (Torschütze Hamburger SV) ...

... zum Spiel: "Wenn man trotzdem mit 1:3 nach Hause geht, ist es sehr bitter, obwohl wir meiner Meinung nach eine gute Leistung gezeigt haben, uns aber mit vielen Flüchtigkeitsfehlern vieles kaputt gemacht haben. Ich persönlich freue mich, weil ich den vergangenen Wochen wenig gespielt habe und mit dem Tor aus meinem Tief herausgekommen bin."

... zum drohenden Abstieg: "Wir müssen das analysieren und im Winter die Köpfe freibekommen. Wir waren in wenig Spielen wirklich unterlegen, aber haben nichts mitgenommen. In der Rückrunde können wir noch ordentlich Punkte sammeln."

Gotoku Sakai (Kapitän Hamburger SV) ...

... zum Spiel: "Wir sind selbst schuld an der Niederlage. Wir haben ihnen viele Möglichkeiten für Konterchancen gegeben, das ist genau, was sie wollen. Gladbach ist vorne immer gefährlich. Wir müssen jetzt im nächsten Jahr zusammenstehen.

... zu Hamburger Abstiegssorgen: "Wir können nicht ruhig bleiben. Wir müssen ein bisschen Druck spüren, aber nicht zu viel. Jetzt geht es in die Winterpause und wir müssen uns erholen und im neuen Jahr frisch zurückkommen."