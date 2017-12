Weimann: Tor und Verletzung gegen Ex-Klub

Andreas Weimann (l.) erzielte gegen Aston Villa das Führungstor für Derb County

Andreas Weimann hat am Samstag sein zweites Saisontor in der englischen Championship erzielt. Der 26-jährige Wiener brachte Derby County in der 22. Runde beim 2:0-Heimsieg gegen seinen Ex-Klub Aston Villa in der 24. Minute in Führung. Für Weimann und Co. war es im Aufstiegsrennen ein wichtiger Erfolg, gelang er doch dem Vierten gegen einen unmittelbar dahinter liegenden Konkurrenten.

Weimann traf zum zweiten Mal in Folge, zuletzt hatte er sich auch am 9. Dezember beim 3:0-Erfolg bei Barnsley in die Schützenliste eingetragen. Für den Offensivspieler gab es aber auch schlechte Nachrichten, schied er doch in der 57. Minute verletzungsbedingt aus.

Mehr dazu:

apa