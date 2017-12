16. Sieg! City vermöbelt überforderte Spurs

Ilkay Gündogan traf beim Sieg von Manchester City gegen Tottenham

Tabellenführer Manchester City hat in der Premier League seine fulminante Siegesserie ausgebaut und einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht.

Die Sky Blues schlugen am 18. Spieltag Tottenham Hotspur mit 4:1. Ilkay Gündogan eröffnete den Torreigen für City im ungleichen Top-Duell mit den kriselnden Londonern.

Der Nationalspieler war in der 14. Minute per Kopf nach Eckball des Ex-Schalkers Leroy Sané zur Führung erfolgreich. In der 70. Minute erhöhte Ex-Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne auf Vorarbeit von Gündogan auf 2:0 für die Citizens.

In der 76. Minute setzte City-Profi Gabriel Jesus einen Foulelfmeter an den Pfosten. Raheem Sterling (81./90.), beim ersten Tor auf Pass von Sané, sorgte mit einem Doppelpack für das 4:0. Christian Eriksen (90.+3) erzielte das Ehrentor für die Spurs.

City hat an der Tabellenspitze nun bereits 14 Zähler Vorsprung auf Stadrivale United. Die Red Devils treten am Sonntag allerdings noch bei West Bromwich Albion an.