Mattersburg feiert Kantersieg gegen WAC

Mattersburg präsentierte sich zu Hause gegen den WAC gewohnt stark

Der SV Mattersburg hat zum Jahresabschluss in der Bundesliga gegen den WAC ein Schützenfest gefeiert. Die Burgenländer setzten sich am Samstag zu Hause mit 5:1 (1:0) durch und bauten ihr Punktepolster im Kampf um den Klassenerhalt weiter aus. Der Tabellenachte liegt 14 Zähler vor Schlusslicht St. Pölten, beim neuntplatzierten WAC sind es deren neun.

Mattersburgs Tore vor 1.900 Zuschauern im Pappelstadion erzielten Smail Prevljak (32.), Manuel Seidl (61.), Patrick Bürger (72.), Stefan Maierhofer (85.) sowie der überragende Masaya Okugawa (89.). Dem mittlerweile 14 Ligaspielen sieglosen WAC gelang durch Florian Flecker nur der Ehrentreffer (77.).

Mattersburg bereits nach 20 Sekunden brandgefährlich

Die Mattersburger starteten überfallsartig. Nach einem ersten Warnschuss von Seidl nach 20 Sekunden fand Prevljak bereits in der zweiten Minute die erste Großchance vor. WAC-Keeper Alexander Kofler parierte dessen Abschluss nach Zuspiel von Okugawa aber glänzend.

Bei einer weiteren Co-Produktion des Duos war Kofler dann machtlos: Michael Perlak setzte Okugawa ein, dessen Querpass verwertete Prevljak aus fünf Metern zu seinem dritten Saisontor. Der WAC gab durch Flecker (33.) und Thomas Zündel (45.+1) zwei Schüsse aufs Tor von Markus Kuster ab, die dieser aber sicher parierte.

Mattersburg blieb klar spielbestimmend, hochkarätige Torchancen folgten aber erst in der zweiten Hälfte - dann aber im Minutentakt. Erst prüfte Okugawa nach einem Solo Kofler am kurzen Eck (55.), dann verpasste Prevljak ein Perlak-Zuspiel vor dem Tor knapp (56.). Seidl stellte dann auf 2:0. Prevljak schickte den Mittelfeldmann auf die Reise, dieser versetzte Zündel und schoss ins lange Eck ein. Es war Seidls erster Treffer, seit er nach einer langen Leidenszeit in dieser Saison in Mattersburgs Stammformation zurückgekehrt ist.

Auch Maierhofer netzt

Im Finish trafen auch noch die eingewechselten Stürmer Bürger nach Zuspiel des aus abseitsverdächtiger Position gestarteten Okugawa sowie Maierhofer nach Vorarbeit von Michael Lercher. Der krönende Abschluss blieb Okugawa selbst vorbehalten. Der Japaner versenkte den Ball perfekt im rechten Kreuzeck (89.).

Der WAC hatte davor durch Flecker nach 387 Minuten ohne Ligatreffer zumindest seine Torflaute beendet. Der Offensivmann traf via Innenstange. Dennoch setzte es im 200. Bundesliga-Spiel der Clubgeschichte die höchste Saisonniederlage.

Für die Mattersburger war es der höchste Saisonerfolg. Sie haben in zehn Partien gegen den WAC zu Hause noch nie verloren. Die Burgenländer sind im Pappelstadion bereits seit Ende September ungeschlagen. Wolfsberg hat aus zehn Auswärtsspielen vor der Winterpause nur drei Zähler geholt.

