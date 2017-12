Leipzig-Gegner Neapel marschiert weiter

Neapel ist in der Serie A weiter nicht aufzuhalten

RB Leipzigs Europa-League-Gegner SSC Neapel marschiert weiter durch die italienische Serie A.

Neapel gewann am Samstag beim FC Turin 3:1 (3:0) und eroberte damit die Tabellenführung von Inter Mailand zurück, das zuvor beim 1:3 gegen Udinese Calcio seine erste Niederlage hinnehmen musste.

Neapels Kalidou Koulibaly (4.), Piotr Zielinski (25.) und Marek Hamsik (30.) brachten die Gäste schnell in Führung, Turins Andrea Belotti (63.) sorgte für den Endstand.

Neapel hat nach dem 17. Spieltag mit 42 Zählern zwei Punkte Vorsprung auf Inter.

Vizemeister Leipzig trifft in der Zwischenrunde der Europa League zunächst zu Hause (15.02./21:05 Uhr) auf die Neapolitaner, bevor am 22.02. ab 19:00 Uhr das Rückspiel in Italien ansteht.