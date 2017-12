BVB-Coach Stöger: Auba-Einsatz "nicht sicher"

Der Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang im Pokalspiel gegen Bayern ist noch fraglich

Am Mittwoch steigt im DFB-Pokal das lang erwartete Achtelfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Ob der Topstürmer des BVB, Pierre-Emerick Aubameyang jedoch angreifen kann, ist noch nicht geklärt. Das bestätigte Trainer Peter Stöger auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Ein Einsatz im Klassiker sei "noch nicht sicher", so der 51-Jährige: "Er war heute auf dem Trainingsgelände in Therapie. Mal sehen wie es sich entwickelt. Es ist beides möglich." Beim Training am Dienstag war der 28-Jährige wegen muskulärer Probleme nicht dabei. Sollte Aubameyang den Dortmundern fehlen, geht auch Durchschlagskraft in der Offensive verloren. Der Gabuner war wettbewerbsübergreifend in den letzten fünf Partien an sechs Toren beteiligt (fünf Treffer, ein Assist).

Im Falle eines Ausfalls bliebe dem BVB entweder die Möglichkeit, Aubameyang im Sturm zu ersetzen oder taktisch umzustellen. "Beides ist möglich, eine Variante wird es geben", lies sich Stöger nicht in die Karten gucken. Er habe grundsätzlich "kein Problem", mit der Mannschaft die Angriffsweise zu praktizieren, die noch unter Vorgänger Peter Bosz in Dortmund Usus war. Der Niederländer lies hoch verteidigen und setzte auf frühes Pressing in der gegnerischen Hälfte.

Schwächen? Bayern hat so gut wie keine

Stöger, der am Mittwoch auf ein "echtes Highlight" eines für ihn sehr "bewegten und spannenden Jahres" blickt, geht ungeachtet eines möglichen Ausfalls von Aubameyang mit Selbstvertrauen in die Partie. "Schwächen und Bayern in einem Satz" passten zwar zur Zeit nicht unbedingt zusammen. Allerdings könne der BVB "läuferisch und spielerisch gefährlich werden".

Lob für seinen Gegenüber auf der Bayern-Bank hatte der Österreicher dennoch übrig: "Jupp Heynckes hat die Mannschaft wieder in die Spur gebracht. Sie haben die meisten ihrer Spiele positiv bestritten. So ein Heimspiel zum Schluss wird sie noch einmal richtig stark machen."

Die Halbfinal-Siege der Borussia in München in den Pokaljahren 2015 und 2017 hat Stöger nach eigenem Bekunden nur im Hinterkopf. "Vielleicht kann man ein Gefühl mitnehmen. Das hat aber auf den Mittwoch keinen Einfluss." Stöger warnte die Mannschaft des Tabellendritten, sich zu sehr mit diesen positiven Ergebnissen zu beschäftigen: "Das Gefühl der Sicherheit geht schnell einmal in den Bereich der Gelassenheit und Überheblichkeit über."

In München sieht Stöger Möglichkeiten, dass sein Team den Bayern richtig gefährlich werden könne. Doch für beide Vereine sei das Aufeinandertreffen bereits im Achtelfinale nicht unbedingt das gefühlte Wunsch-Los.

Stöger äußert sich zu Winter-Transfers

Nach dem Pokalschlager steht dann für den neuen Trainer die Winterpause an. Somit steht auch die Kaderplanung für die Rückrunde auf dem Zettel. Bevor Stöger zurück nach Wien reist, werde er sich mit den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund "zusammensetzen und austauschen", ob Verstärkungen Sinn machen: "Bislang haben wir nicht darüber gesprochen."

Grundsätzlich sieht Stöger bei der "großartigen Mannschaft" wenig Handlungsbedarf: "Wir müssen da nicht zwingend etwas machen." Außerdem habe er in den "letzten zehn Tagen relativ viel zu tun", um sich mit den vorhandenen Spielern auszusprechen.

Hintergrund sind Spekulationen, dass der BVB im Winter gleich zwei Neuzugänge vorstellen wird. Zum einen steht Medienberichten zufolge Innenverteidiger Manuel Akanji vom FC Basel auf der Liste. Andererseits wird Offensivspieler Maximiliano Romero aus Argentinien gehandelt.