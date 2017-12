FCB ohne Robben - Heynckes mit "höchstem Respekt"

Arjen Robben wird den Bayern im Pokalspiel gegen Dortmund fehlen

Bayern München verzichtet im Achtelfinal-Kracher des DFB-Pokals gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund am Mittwoch auf Arjen Robben. Trainer Jupp Heynckes gab sich vor dem Spiel dennoch entspannt.

Der Flügelstürmer sei nach überstandener Verletzung zwar "fast beschwerdefrei", sagte Heynckes, aber Robben habe im Gespräch "selbst gesagt, dass es zu früh ist". Robben, der zuletzt am 22. November in der Champions League beim RSC Anderlecht (2:1) zum Einsatz gekommen war, hatte am Montag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert.

"Es wäre nicht zu verstehen, wenn ich ihn mit ins Aufgebot nehmen würde", sagte Heynckes: "Von Anfang an hätte er sowieso nicht mitgewirkt, und soll man für 20 Minuten ein Risiko eingehen, dass er sich wieder verletzt?"

Heynckes: "Es gibt keinen Favoriten"

Im Duell mit der Borussia aus Dortmund sieht Heynckes im Vorfeld keine Vorteile für eine der beiden Mannschaften. "Bei solch einem Pokalspiel würde ich nicht sagen, dass es einen Favoriten gibt. Die Dortmunder haben gezeigt, dass sie über sich hinauswachsen und Spiele gewinnen können. Ich habe allerhöchsten Respekt vor der Borussia", lobte Heynckes den kommenden Gegner seiner Elf.

Für sein eigenes Team hatte der 72-Jährige noch ein paar mahnende Worte parat. "Man soll nicht glauben, dass man Spiele schon vor dem Anpfiff gewonnen hat. Wir haben für unsere Siege sehr viel investieren müssen", wollte er von einer BVB-Krise nichts wissen und verwies gleichzeitig auf den hart erkämpften Sieg gegen den VfB Stuttgart (1:0).

Grundsätzlich sei seine Mannschaft aber für das Duell mit der Borussia aus Dortmund gerüstet: "Es sind alle gesund, alle fit und alle bereit."

Lewandowski "zählt zu den besten drei Stürmer der Welt"

Mit welcher Aufstellung der FC Bayern in das morgige Spiel geht, steht laut Heynckes schon fest, "aber ich erzähle es nicht", witzelte der Routinier. Ein Extra-Lob heimste Innenverteidiger Niklas Süle ein, der laut Heynckes in dieser Saison "erstklassige" Leistungen gezeigt hat: "Das ist ein sehr guter Einkauf des FC Bayern."

Auch Stürmer Robert Lewandowski konnte sich über die Rückendeckung seines Trainers freuen. "Er ist einer der besten Mittelstürmer der Welt. Es gibt nicht viele Spieler, die diese Qualität haben. Für mich zählt er zu den besten drei Stürmer der Welt", schwärmte Heynckes vom polnischen Nationalspieler.

Dass das Torjäger-Duell zwischen Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang ausfallen könnte, glaubt Heynckes trotz der Aussagen von Peter Stöger nicht: "Ich gehe davon aus, dass er morgen dabei sein wird." Für seine eigene taktische Ausrichtung mache es "keinen Unterschied", ob der Gabuner aufläuft oder nicht, stellte Heynckes klar.

Hoeneß-Aussagen "kommentiere ich nicht"

Sorgen, dass die Stimmung in München im Falle einer Niederlage kippen könnte, hat Heynckes nicht. "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Es gibt so viele Probleme in der Welt, so vielen Menschen, denen es schlecht geht, und das ist Sport. Ich habe in meiner Karriere alles durchgemacht, große Siege gefeiert und Niederlagen kassiert. Das gehört einfach zum Sportlerleben dazu."

Die jüngsten Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der bei einem Fanklub-Treffen für eine Weiterbeschäftigung Heynckes' warb, wischte der Erfolgstrainer gekonnt beiseite: "Ich nehme es wahr und registriere es, kommentiere es aber nicht. Das bringt uns im Moment überhaupt nicht weiter. Uli Hoeneß ist ein emotionaler Mensch. Er war sicher gut aufgelegt und hat alle Themen bearbeitet, die es so gibt."