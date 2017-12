Eberl bestätigt Interesse an Jacob Italiano

Jacob Italiano steht auf der Wunschliste von Borussia Mönchengladbach

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat das Interesse an dem erst 16-jährigen Australier Jacob Italiano bestätigt. Von einer Verpflichtung wollte Manager Max Eberl allerdings noch nichts wissen.

Nachdem bereits am Montag erste Gerüchte die Runde machten, nach denen die Fohlen ein Auge auf Youngster Jacob Italiano geworfen haben, hat Max Eberl die Meldungen am Dienstag bestätigt.

"Wir kennen Jacob Italiano und haben sehr großes Interesse an dem Spieler", verriet Eberl auf der Pressekonferenz der Gladbacher vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch. Allerdings, und auch das stellte Eberl unmissverständlich klar, wird der Teenager deshalb noch lange nicht an den Niederrhein wechseln: "Er ist erst 16 Jahre alt. Wir dürften ihn also noch gar nicht verpflichten."

Laut australischen Medien ist aber zumindest eine Art Vorvertrag denkbar. Demnach wird Italiano auch in Zukunft für seinen Klub Perth Glory auflaufen und erst im Sommer 2019 in die Bundesliga wechseln.

Auch Steczyk ein Thema?

Ebenfalls auf der Wunschliste der Gladbacher soll Stürmer Dominik Steczyk vom VfL Bochum stehen. Angeblich haben die Borussen dem Zweitligisten bereits ein Angebot unterbreitet. Der polnische Junioren-Nationalspieler hat zudem auch eine Offerte vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze vorliegen, auch mehrere deutsche Zweitligisten sind interessiert, heißt es.

Steczyk kam in der aktuellen Saison der A-Junioren-Bundesliga bislang in 13 Spielen für Bochum auf sechs Tore und drei Vorlagen.