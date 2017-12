"Kein Kontakt" zwischen Hector und dem BVB

Jonas Hector wird im Winter nicht zum BVB wechseln

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wurde zuletzt Jonas Hector vom 1. FC Köln als möglicher Neuzugang im Winter gehandelt. Der Linksverteidiger hat allerdings noch keine Gespräche mit dem BVB geführt, so dessen Berater Rainer Derber.

"Nein, es gibt keinen Kontakt nach Dortmund", stellte der Spielervermittler des Nationalspielers in der "WAZ" unmissverständlich klar: "Außerdem gibt es von Jonas auch kein Zeichen, dass er sich verändern möchte."

Somit wird Jonas Hector auch in der Rückrunde für die Domstädter auflaufen und sich für die anstehende WM in Russland vorbereiten. Ob dann im kommenden Sommer ein Wechsel angestrebt wird, ist noch nicht sicher. Der Vertrag des Abwehrspielers hat beim 1. FC Köln noch bis 2021 Gültigkeit.

Die Saison des 27-Jährigen in der Domstadt verlief allerdings bisher alles andere als erfreulich. Mit nur sechs Punkten steht der Europa-League-Teilnehmer in der Bundesliga abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Derzeit laboriert Hector an einen Syndesmosebandriss und fällt voraussichtlich bis Mitte Januar 2018 aus.