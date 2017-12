Fortuna gibt Froese Profivertrag

Kianz Froese hat von der Fortuna einen Profivertrag bekommen (Quelle: twitter/f95)

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Mittelfeldspieler Kianz Froese mit einem Profivertrag bis 2019 ausgestattet. Der Kanadier mit kubanischen Wurzeln spielt seit Anfang des Jahres in der Regionalliga-Mannschaft des Klubs.

"Es ist ein tolles Gefühl, einen Profivertrag bei der Fortuna unterschrieben zu haben. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Chance, weitere Jahre für Fortuna spielen zu können. Ich werde alles geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen", sagte Froese nach seiner Unterschrift.

"Kianz Froese ist ein junger, talentierter Spieler, der sich in dem Jahr in unserer U23 empfehlen konnte. Schon im Sommer hat er in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen. Durch seine Leistungen in der Regionalliga hat er sich seinen ersten Profivertrag verdient", begründete Cheftrainer Friedhelm Funkel die Entscheidung des Klubs, den 21-Jährigen zu befördern.